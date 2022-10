A Kira vendéglő vezetője lapunknak elmondta, hétfőn az 5.50-es menetrendszerű repülőgépjárattal utaztak Brüsszelbe. Miután vasárnap korlátlan étkezést tartottak a Kirában, a hajnali órákban szinte pihenés nélkül indultak Budapestre, a reptérre Békésről.

Géza a feleségével, Klárival utazott Brüsszelbe



Miután megérkeztek Brüsszelbe, megnézték a város nevezetességeit, így az Európai Parlamentet is, ami körülbelül hatszor-hétszer akkora, mint egy nagyobb bevásárlóközpont. A földszinten üzletek is találhatók és óriási a tisztaság. Ásós Géza úgy látta, hogy magáról a városról ez már kevésbé mondható el. Géza egyébként a feleségével, Klárival utazott Brüsszelbe, és egy gyerekekből álló csoporttal tekintették meg a nevezetességeket.

Magát a konferenciát kedden rendezték.

– Civilként szinte egyedül voltam Magyarországról, a programon javarészt politikusok és cigány egyetemisták vettek részt – tette hozzá. – Nagyon értelmes, angolul perfektül beszélő fiatalokkal találkozhattam, akik még az én angolomat is megértették, pedig én inkább alapfokon gagyogok.

Mint ismert, Gézáék a Gyulai Várfürdőben is üzemeltetnek éttermet, ahol valamennyire románul is megtanult, és érdekes, hogy egy helyi vendéglátóhelyen, miután a felszolgáló román volt, ezen a nyelven is megértette magát.

Előadásában Ásós Géza beszélt arról, hogy lehetőséget kell adni azoknak a cigányoknak, akik tenni akarnak. Kiemelte, meglátása szerint az integráció terén az elmúlt években óriási előrelépés történt Magyarországon, a versenyszféra számos helyén ott vannak a cigány munkavállalók. Külön kiemelte munkatársai nagyon fontos szerepét a tevékenységükben, akik többsége iskolai végzettség nélkül, közmunkán nevelkedve mára az ország bármely fesztiválján elsőrangúan megállja a helyét.