Több szempontból is fontos mérföldkövet jelent a Henkel Magyarország számára a 2022-es év. A magyar leányvállalat 35 éves jubileumának megkoronázása, hogy régi törekvését megvalósítva a vállalat a fővárosban idén ősztől új helyszínen, a Millennium Gardensben az újonnan megalakult Consumer Brands, illetve az Adhesive Technologies, a Schwarzkopf Professional és a funkcionális területek egy fedél alá integrálásával működik tovább.

A Henkel Magyarország Kft. a közép-kelet-európai régió első Henkel-vállalataként jött létre és van jelen 1987 óta Magyarországon.

A Henkel két gyárat működtet Magyarországon, a körösladányi Laundry & Home Care gyára a vállalat közép-kelet-európai régiójának egyik legjelentősebb kompetenciaközpontja, ahol mosó- és háztartási tisztítószereket állítanak elő, illetve a 14,7 millió eurós beruházással létrejött környei gyárat, amelyet 2012-ben adták át. Itt multitechnológiai ragasztóanyagok készülnek ipari és lakossági felhasználásra, hazai és export piacra. A Henkel fontos munkáltató is, 715 főt alkalmaz, míg két gyárában 460 munkatársat foglalkoztat.

– A Henkel Magyarország az elmúlt 35 évben folyamatosan és dinamikusan fejlődött. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a magyar leányvállalat két gyárával együtt továbbra is meghatározó szerepet tölt be a régióban. A fejlődéssel az is együtt jár, hogy a munkatársaink száma is dinamikusan nő. Ez a növekedés, vállalatunk fenntarthatóság iránti elkötelezettsége és a munkaerőpiaci elvárások, trendek indokolják, hogy új székházban folytassuk a munkát, ezzel is támogatva és segítve üzletágaink, funkcionális területeink és a Schwarzkopf Professional Akadémia működését és sikerességét – mondta dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Henkel az eddigi budai bázisát maga mögött hagyva a főváros egyik legfrekventáltabb belvárosi részén található Millennium Gardens irodaházba költözött.

– A Henkel-konszern egy családi vállalkozás alapjaira épült. A családi hagyományokhoz hűen, értékeinket generációról generációra adjuk tovább. Új környezetünk igazi modern, inspiráló tér. Közösségi tereink lehetővé teszik, hogy generációk találkozzanak és dolgozzanak együtt projekteken, tapasztalatot cseréljenek, inspirálják egymást elősegítve, hogy új ötletek születhessenek, és jobban megértsük partnereinket, ügyfeleinket – tette hozzá Gera Csilla, a Henkel Magyarország HR vezetője.

A modern irodába való továbblépés gondolata egybecseng a Henkel Magyarország által szervezett From past to future rendezvénysorozattal, amely az említett fontos mérföldkőhöz való érkezést ünnepli. A régi, Dávid Ferenc utcában található irodaháztól május végén egy nagyszabású, főzéssel egybekötött csapatépítő búcsúpartival köszöntek el, amelyre nem csupán a cég jelenlegi, hanem azok a nyugdíjas kollégák is meghívást kaptak, akik hosszú időt töltöttek a cégnél, méltóképpen lezárva az eltelt három és fél évtizedet. Az esemény különleges díszvendége, Fekete István, a Henkel Magyarország volt ügyvezető igazgatója volt, aki a cég fejlődésére reflektált.