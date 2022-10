A nálunk költő madarak többsége már messze délen jár, úton a telelőhelyek felé, északról viszont egyre több vendég érkezik hozzánk – írják a nemzeti park oldalán.

A Kis-Sárréten ez leginkább a különböző vízimadarak tekintetében nyilvánul meg, lévén a kiterjedt Biharugrai- és Begécsi-halastavak és a környező mocsarak kitűnő pihenő- és táplálkozóhelyeket kínálnak számukra. Ez különösen igaz most, az őszi lehalászások idején. A vadrécék száma folyamatosan növekszik, jelenleg mintegy 6000 példány tartózkodik a térségben. Többségük most is tőkés réce, de kisebb számban előfordul csörgő, kanalas, kendermagos, kontyos és cigányréce, valamint barátréce is. A récék között a napokban négy bütykös ásólúd is felbukkant.

A vadludak száma szintén napról-napra növekszik, de egyelőre még a nyári ludak vannak többségben, mintegy háromezren, míg a tundrákról érkező nagy lilikek jóval kevesebben, körülbelül ezren vannak. Ez az arány azonban hamarosan változni fog, a nagy lilikek tábora lesz a népesebb. A csapolások iszapfelületén nagyszámú partimadár táplálkozik. Bíbicekből ritkán látható, hatalmas tömeg jelent meg, számuk meghaladta a 4000 példányt. Ezen kívül előfordulnak nagy pólingok, gulipánok, különböző partfutók, cankók. Ritka vendég, egy lilebíbic is felbukkant.

A nagy madártömegek vonzzák a ragadozókat, a rétisasok száma már eléri a húsz példányt, de egy-egy vándorsólyom is felbukkan. A pusztai területeken szegényesebb a madárvilág, kevés a ragadozó madár, a telelni érkező kék galambok száma viszont növekszik. A Bihari Madárvárta előtti kisebb vízálláson a napokban egy pásztorgémet is megfigyeltünk, amint a legelésző lovak között táplálkozott.