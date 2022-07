– Mit jelent önnek ez a szakmai elismerés?

– Hálás vagyok az MKE Békés Megyei Szervezetének – amely idén ünnepli megalapításának 55. évfordulóját –, hogy felterjesztett erre a díjra. Könyvtárosként és igazgatóként mindig az csináltam, csinálom, amit mindenki más: a dolgát, így különösen megtisztelő, hogy immár én is az emlékéremmel kitüntetettek körébe tartozhatok.

– Hogyan kell elképzelni az egyesület által szervezett Vándorgyűlést?

– A Vándorgyűlés mindig kiváló alkalom a tapasztalatcserére, a szakmai ismeretátadásra. Ezen a két napon töltekezhetünk a szakma újdonságaival, érdekességeivel. Illetve ilyenkor határozzuk meg az előttünk álló időszak ­stratégiáját, amely ezúttal a hazai és a határon ­túli könyvtárak népszerűsítése, valamint az olvasásnépszerűsítés­ különböző formáinak kidolgozása, terjesztése. Illetve a ­továbbiakban is fontos feladatunk­ marad a digitalizálás­. De a célok között szerepel még a közgyűjtemények, vagyis a könyvtárak, a levéltárak és a múzeumok együttes stratégiájának kidolgozása.

Rakonczás Szilvia: én csak a dolgomat csinálom nap mint nap

– Miként látja a könyvtár, a szakma jövőjét?

– A könyvtáros-társadalom nagyon sok kreatív, alkotásra kész szakemberből áll. És ha jönnek is nehézségek a következő időszakban, akkor is tudunk majd újat mutatni. Mert a könyvtárosoknak már van gyakorlata a nullaforintos ötletek kiaknázásában. Ezért úgy hiszem, a könyvtár ajtaját nem kell majd bezárni, bármennyire is nehéz az előttünk álló időszak. A gyerekkönyvtárak nincsenek veszélyben, a felnőttkönyvtárak esetében pedig folytatni kell a már megkezdett utunkat. Például a nagy sikerű író-olvasó találkozókat, ahol főként helyi kötődésű fiatalokat mutatunk be. Ezeket nagyon szerették a látogatóink. De a foglalkozásaink is egyre népszerűbbek a könyvtárba járók körében. És bár a papírhiány, a járványhelyzet nem könnyítette meg az utóbbi időben a munkánkat, bizakodó vagyok. Mert a könyvtárosok ma is éppolyan lelkesek, kreatívak, épp ezért meg fogják találni a módját, hogyan tartsák meg a látogatókat és gyűjtsenek új olvasókat.

A könyvek mellett akár vetőmagok is kölcsönözhetők a zöldkönyvtárakból

Rakonczás Szilvia hírportálunknak elmondta, egyre népszerűbbek a zöld- vagy zöldülőkönyvtárak. Itt nemcsak külön polcra kerülnek a kertészkedéssel, fenntartással kapcsolatos könyvek, hanem van, ahol magkölcsönzési, -örökbefogadási lehetőséget is biztosítanak az olvasóiknak.

– Az Óbudai Platán Könyvtárban például a katalóguscédula mögött egy kis zacskóban virág- vagy éppen zöldségvetőmag található. A kölcsönzéskor felírják az olvasó adatait, valamint hogy mit és mikor kölcsönzött. És ez alapján később ugyanannyi magot várnak vissza tőle. Az udvaron pedig a használt olajat gyűjti a könyvtár, az ebből származó bevételt pedig az intézmény fejlesztésére fordítják – ismertette a megyei könyvtár igazgatója. Hozzátette, a tatabányai és a szekszárdi könyvtár is elindult ezen az úton, viszont ezek az intézmények inkább az épület kialakításánál veszik figyelembe a fenntarthatóságot.