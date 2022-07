– Éppen egy filmfelvétel közben értük utol. Átnyargal a színészethez?

– A Romis TV Kisvárosi történetek című sorozatát forgatjuk, amiben Sándor Alíz programszervezőt alakítom, aki emellett énekesnő is egyben. A karakter nem áll messze tőlem, sőt. A filmet egyébként régi jó barátom, Kincses Zoltán rendezi, aki mivel jól ismer, a szerepet is úgy alakította, hogy abban én is ott legyek egy kicsit.

Belecsöppentem a filmes világba, ami iszonyatosan tetszik, előzetesen nem is gondoltam volna, hogy ennyire jól fogom érezni magam. Egy teljesen új világ nyílt meg előttem, egyfajta jó értelemben vett gyermeki játékosságot hozott elő belőlem a forgatás, és persze kacsingatok is lehetőség felé, de jelenleg a zene a fő csapásvonal számomra.

Fotó: Szilágyi Szilárd

– A zene, amelyben számos szép sikert ért el az elmúlt években. Hogyan kezdődött az éneklés és az ön közös története?

– Hatéves lehettem, amikor az éneklés intézményi szinten elkezdődött, de korábban édesapám már beoltott a zene szeretetével. Otthon olyan előadókat hallgatott, mint Michael Jackson vagy Phil Collins, akiknek a dalait én is megszerettem. Az iskolában éveken keresztül zenés és színházi produkcióban vettem részt, színjátszókörös voltam, népdaléneklő versenyekre jártam, majd a Csabai Színistúdióba, azután pedig a Békéscsabai Jókai Színház Színitanházába.

– Fiatal kora ellenére már számos remek eredményt és sikert ért. Mire a legbüszkébb?

– Az Acoustic Planettel 2019-ben az év felfedezettje elismerést érdemeltük ki A dal című műsorban, amit békéscsabai, Békés megyei csapatként nagyon komoly eredménynek tartok. A zenekar feloszlását követően szólóban hoztam el jó pár díjat az egri, szegedi, veszprémi és tokaji utcazene-fesztiválokról. Mára azonban sok minden megváltozott bennem, mostanra nem elsősorban materiális dolgokban mérem a sikert, sokkal jobban érdekelnek a mélyebb, lelki dolgok, a spiritualitás.

Forrás: Dányi István

– Összeérünk című saját szerzeménye a balesetmegelőzés fontos dala lett. Miként született meg a kapcsolódó különleges videó?

– Tordai István, a SportVerda című műsor házigazdája, akit a „magyar James Bondként” emlegetnek mostanság, hívott fel, és kért meg arra, hogy kölcsönözzem az Összeérünk című dalomat az Országos Rendőr-főkapitányság Zéró Tolerancia kampányához. Hangulata miatt a szerzemény beleillet abba a koncepcióba, amit meg akartak valósítani, és amivel üzenni akartak a közlekedőknek. Leforgattuk a rendőrségi kampányvideót, és ezzel együtt a teljes dal videoklipjét, amelynek Binder Norbert volt a zenei producere. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, és már több médiumnál, például a Petőfi Rádióban is adtunk interjút az Összeérünkkel kapcsolatban. A klipben számos hazai híresség kapott szerepet, mint Sütő Enikő, Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Bikfalvi Tamás műsorvezető, Kiss Virág fitnesz világbajnok. A történet pedig azt üzeni, el kell dönteni, hogy valaki iszik vagy vezet.

– A művészvilág középpontja még mindig elsősorban Budapest. Soha nem gondolkodott azon, hogy felköltözik a fővárosba?

– Egyelőre jól érzem magam itthon, ez az én közegem. Nem zárkózom el attól, hogy Budapestre költözzem, de egyelőre innen is tudok mozogni. Egy alkalommal már megpróbáltam a fővárosi életet, de elég felemásan sikerült minden. Éppen a Covid előtt költöztem fel Budapestre, és a járvány legnehezebb időszakát a családomtól távol, egy albérletben töltöttem. Mivel fellépésekre egyáltalán nem nyílt lehetőség, így hagyományos polgári munkában helyezkedtem el. Embert próbáló időszak volt távol a szeretteimtől, de érdekes tapasztalatokat is hoztak magukkal ezek a hónapok.

Fotó: Szilágyi Szilárd

Gyerekeknek is énekel és zenél

Zsombok Réka 2017 óta interaktív gyermekfoglalkozásokat is tart, amit még az Acoustic Planet vezetőjével, Balázs Zsolttal találtak ki. Azóta jár óvodákba, családi rendezvényekre színes kis gyerek hangszerekkel, amelyek segítségével ismert slágereket és saját dalokat ad elő. Réka emellett Molnár Katalinnal és Rácz Renátával közösen alkotja a Singer Ladies nevű triót, amellyel szintén számos sikeres fellépést tudhatnak már maguk mögött.