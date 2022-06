– Szinte nem is kellett hirdetni a tábort – árulta el Mészárosné Szabó Anna, szakképzési osztályvezető. – Aki korábban már járt ilyen táborban, az hozta a barátot, a barátnőt vagy éppen a testvért, de olyanok is jelentkeztek, – már tavaly, – akik az előző esztendőben nem fértek be – ecsetelte a foglalkozás népszerűségét Mészárosné Szabó Anna.

Mint elmondta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával létrejött programmal tartalmas és változatos szakmai és szabadidős elfoglaltságokat kínálnak a héten; a gyerekek minden nap más és más szakma rejtelmeibe tekinthetnek be.

Többek közt békéscsabai középiskolák tanműhelyeibe látogatnak, ahol az ott zajló tevékenységbe is bekapcsolódnak, részt vesznek üzemlátogatásokon, beszélgetnek szakemberekkel, illetve sok izgalmas játékot, foglalkozást is terveznek a fiataloknak. – Mindezek mellett a gyerekek hírszerkesztőséget látogatnak, orvossal, fogtechnikussal, könyvelővel beszélgetnek, és bepillantanak Gyulán a bíróság, Békéscsabán pedig a mentőállomás mindennapjaiba, ezzel is megkönnyítve a pályaválasztásukat – részletezte Mészárosné Szabó Anna, hogy mire számíthatnak a gyerekek.