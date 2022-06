Szombaton a főzőversenyre benevezett csapatoké volt a főszerep, és már a délelőtt 10 órás megnyitó előtt messziről érezni lehetett a különféle kondérokban rotyogó étkek finom illatát: a csapatok többsége már jóval korábban alágyújtott a bográcsainak, és mint kiderült idén tizenhárom formáció nevezett a főzőversenyre. Az eseményt Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a program fővédnöke és Botyánszki Pál polgármester nyitotta meg, Horváth Ferenc szakácsmester pedig a legfontosabb tudnivalókat ismertette a versenyen részt vevő kukták számára.

A start után minden versenysátornál lázas munkába fogtak, a helyi gazdakör tagjai birkapörköltet rotyogtattak, körülbelül 15 kiló csontos- és színhúsból főtt az étek, mely helyi alapanyagokból készül. A csapat körül kezdetben tucatnyian sürögtek, majd lassan megduplázódott a létszám, kóstolónak pedig előkerültek a házi-sajtok, kolbászok és a különféle italok is.

– Jó ismerősök, barátok a csapattagok, van itt húszéves, de nyolcvan esztendős is, elég összetartó a tagság, minden csütörtökön a gazdakör összeül, ilyenkor pedig sokszor van egy kis főzőcskézés, amihez egy-egy névnap, vagy ilyen-olyan egyéb ünnep ad alkalmat – részletezte Marottyi Csaba, a csapat főzőmestere.

Nem messze tőlük a helyi önkéntes tűzoltók sütötték a kolbászt és a halat, ezeket pedig bárki díjmentesen megkóstolhatta. Mint a csapat tagjai elmondták: mindkét finomság helyből került a speciális, eredetileg kürtöskalács sütőre, a malac az egyik közeli ólban röfögött, a kárász és a keszeg pedig a városhoz közeli vizekből került a tálcára. A lánglovagok mellett közvetlenül a Farmer Ladyk négy tagja készítette az étkeket: a hölgyek pedig mint kiderült nem a gazdálkodóktól, hanem a népszerű ruhaanyagtól kölcsönözték a nevet. És szétnézve valóban: a csapattagok ruhái és a sátor körüli díszítés egy része is ebből a strapabíró anyagból készült, ahol a kék mellett a sárga színű – szintén saját kezűleg vart – dekoráció vitte a prímet. A ladyk az úgynevezett „farmerálom” fantázianevű étket készítették el petrezselymes burgonyával tálalva, ami fűszeres, hagymás sertéskarajt jelentett. Emellett ez a húsféle másik szerepet is kapott: pirított szalonnás gombával, fokhagymás tejföllel, tükörtojással rétegzett párizsi bundában is kisütötték a versenyző hölgyek.