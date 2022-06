A hatvanas, hetvenes években használt régi iskolapadok, mint alapanyagok, most újra életre keltek. Éppen az óvodások vették birtokukba, de a szülők is kedvelik, amikor vigyáznak játszó gyermekeikre. Annus István polgármester elmondta, a játszótér fejlesztése folytatódik, ivókutat is kihelyeznek.