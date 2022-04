Az utcában lévő ingatlanok kapubejáróit a jelenlegi szélességükben térkőburkolattal újítják fel. Zárt csapadékvíz-csatornát építenek összesen 955,5 méter hosszúságban, míg 640,5 méter hosszon új ivóvíz-vezetéket építenek ki.

A második szakasz részeként a Tiborc utca a Várkert utcai csatlakozástól a Nagyváradi úti kereszteződésig újul meg. A szakaszon az aszfaltburkolat kopórétege elöregedett, kátyús és részleges süllyedések keletkeztek rajta. 495 méter hosszban lemarják a jelenlegi aszfalt kopóréteget, az alapot részben cserélik, és K szegéllyel határolják, a csatlakozásoknál új süllyesztett szegélysort építenek be, és az utat újra aszfaltozzák. A munkálatok várhatóan december elején fejeződnek be.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, egyszerre épülnek az országutak és a belterületi utak. Mint kiemelte, épül az M44-es gyorsforgalmi út, amely a gyulai gazdaság, a gyulai turizmus fejlődését segíti.

Épülnek a Gyulát a környező településekkel összekötő utak, így a Gyula–Sarkad és a Gyula–Kétegyháza közötti út, és épülnek a belterületi utak. Ezek között a legjelentősebb a gyulai Tiborc utca komplex felújítása.

Nagy jelentőséggel bír a fejlesztés

Dr. Kovács József a Tiborc utca felújításának gazdasági jelentőségéről elmondta, a kormány a gazdaság újraindítását szolgáló egyedi fejlesztési támogatásokról rendelkező kormányhatározatban nyújtott 1 milliárd 20 millió forint támogatást a gyulai önkormányzatnak.

Ez az út gyűjtőútja a környező utcákban található szálláshelyeknek. Ez az út a fő turisztikai közlekedési útvonala azoknak a vendégeknek, akik a 44-es főút várost elkerülő szakaszáról érkeznek Gyula turisztikai központjába, a gyulai várat, az Almásy-kastélyt és a Várfürdőt magába foglaló térségbe, ahol a legnagyobb szállodák is találhatóak – hangsúlyozta országgyűlési képviselő, majd hozzátette, a helyi polgárok életminőségét is nagymértékben javítja a Tiborc utca komplex felújítása, hiszen ez az utca több városrész összekötő gyűjtőút is egyben. Kifejtette, a beruházás során növelik a zöldfelületet a Tiborc utcában, illetve erősítik a közlekedés biztonságát.

Szebb, biztonságosabb és zöldebb lakókörnyezetet hozunk létre a gyulai emberek és a városba látogató vendégek számára – fogalmazott.

