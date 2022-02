A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közleménye alapján a téliesre forduló idővel kezdhetjük meg az etetést, amit a tél végéig, a fagyok tartós megszűnéséig folyamatosan végezzünk. Azonban az sem okoz gondot, ha a madáretetést már október második felében elkezdjük. Különösen akkor, ha az aszályos időjárás miatt gyenge volt a fűfélék terméshozama. Enyhébb napokon kevesebb, hidegebb napokon több élelmet biztosítsunk a kertek tollas lakóinak, és az itatásról se feledkezzünk meg – hívja fel a figyelmet a nemzeti park közleményében. A Magyar Madártani Egyesület (MME) tájékoztatása szerint a hazánkban maradó és hozzánk telelni érkező madarak emberi segítség nélkül is képesek átvészelni a telet: azért nem vonulnak el, illetve azért vándorolnak hozzánk, mert itt elegendő élelmet találnak. Ebből következően nem kell etetni a madarakat, viszont ha gyönyörködni szeretnénk bennük, nyugodtan etethetjük őket, de csak úgy, hogy a mi szórakozásunk ne okozzon kárt nekik – mutat rá az MME.

A madarak közelünkbe csalogatása két okból is előnyös.

Először is látványuk, közeli megfigyelhetőségük különleges élményt jelent gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ami egyben a természeti környezet megóvására ösztönöz bennünket. Másodszor a madarak jelenléte biológiai védekezést jelent az általuk az etetőhely közelében összeszedett gyommagvaknak, rovar- és kisrágcsáló-kártevőknek köszönhetően.

Az MME arra is kitért tájékoztatójában, hogy mivel is etethetjük a madarakat. A téli etetőkön alkalmazható madáreleségek három nagy csoportba sorolhatóak, melyeket együtt érdemes alkalmazni, így biztosak lehetünk abban, hogy az ivóvízzel együtt az etetők minden madarának igényét kielégíthetjük. Ezekkel az összes szóba jöhető, potenciálisan mintegy 50 madárfajt láthatunk vendégül.

A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó.

A szotyiba érdemes apró szemű magvakat keverni, a legegyszerűbb, ha az állatkereskedésekben, barkácsáruházláncokban kapható pinty- és hullámos­papagáj-magkeveréket vásárolunk. Az nem baj, ha törött a napraforgó, mert sok madár csőre nem elég erős az egész napraforgószemek feltörésére (például vörösbegy, ökörszem). E fajok csak a törött szemekből kihulló magtörmeléket, a napraforgóba keveredő gyomot és egyéb apró magvakat tudják hasznosítani.

Olajnapraforgót helyeztek ki az apró szárnyasoknak /Archív fotó/

Az olajos magvak jelentik a legjobb élelemforrást. A napraforgó és a köles (valamint egyéb apró szemű mag) mellett természetesen a natúr, vagyis nem sózott és nem pörkölt dió, fekete dió, mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia is potenciális téli madáreleség. Ezek az olajos magvak azonban jóval drágábbak a napraforgónál, ezért inkább kiegészítőként alkalmazhatóak az etetőkön.

Az olajos magvakhoz hasonlóan potenciális téli etetőanyag az állati zsiradék: a kacsa-, liba- és sertésháj, a sertés zsírszalonna, a faggyú, a főzéssel sótlanított étkezési szalonna, a ma már széles körben árusított cinkegolyó, valamint a lágysajt vagy a vajtégla.

Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel, a legolcsóbb almával és a településeken könnyen gyűjthető bogyókkal is etethetünk.

Az almát lehetőleg szúrjuk, a bogyókat pedig akasszuk a bokrok és a fák ágcsonkjaira, de néhány almát a talajra is tehetünk. Az almát és a bogyókat gyakorlatilag minden lágyevő, tehát rovarokat is fogyasztó madár kedveli, így nagy segítséget nyújthat a szokatlan módon áttelelő madaraknak, például a barátposzátának is. Az MME tájékoztatójában megemlíti, hogy egy-két órás, maximum egy-két napos időtartamra esetleg kitehető az etetőbe a madaraknak főtt rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldség, amit elsősorban a rigók és rovarevők fogyaszthatnak.

Tudni kell azonban ezekről, hogy romlékonyak, ráadásul mivel a madarak nem is ismerik ezeket, a leggyakoribb eset, hogy nem is fogyasztják, ezért összességében nem érik meg a kockázatot.

Az egyesület nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy soha ne adjunk sem az énekesmadaraknak, sem a vízimadaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksüteményt, vagy az emberi fogyasztásra is csak minimálisan javasolt ételt, például popcornt vagy csipszet. Ezek gyakori és nagy mennyiségű fogyasztása káros és veszélyes számukra: az etetőben napokig, hetekig is elfogyasztatlanul maradó kenyérfélék erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, így akár a madarak pusztulását okozhatja.

Az MME kihangsúlyozza, hogy a tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak teljesen felesleges etetésének semmi köze a madarak segítéséhez. Éppen ellenkezőleg, tömegesen sodorja veszélybe, betegíti meg és ítéli pusztulásra az állatokat.