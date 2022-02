A díjazott Szalay Lászlóné lett, aki az iskolai, kiválóan működő szülői munkaközösség utódjaként megalapította a Végegyházi Gyermekekért Egyesületet, annak öt éven át volt elnöke. Erdős Norbertnek, az Agrárminisztérium államtitkárának előző napi látogatásakor hozott jó hírét is ekkor osztották meg a résztvevőkkel: az Európai Hulladékcsökkentési Hétre szervezett akciósorozatuk díjat nyert. Horváth Judit, az egyesület elnöke a közgyűlésen beszámolt tavalyi évükről: – Legfontosabb feladatunk volt az egyesület folyamatos működésének biztosítása. Két közfoglalkoztatottal tudtuk mindezt megtenni idén február 28-áig, de a közfoglalkoztatási program folytatódik. A vírushelyzet miatt sok rendezvényünk elmaradt, de szabadtéri programokat szerveztünk – sorolta. Elhangzott, csatlakoztak az Európai Hulladékcsökkentési Héthez Újrahasznosítási körforgalom a Barangolóban címmel. – A Barangoló Közösségi Ház folyamatosan nyitva, a vírushelyzet miatt különösen fontos volt a magánszemélyeknek, a szervezeteknek, hogy segítséget kérhettek. Helyet adtunk más szervezetek programjainak is – osztotta meg Horváth Judit. Terveikről elmondta, a Száraz-ér, ami összeköt című programjuk 2 millió 550 ezer forintot nyert a Zöld Forrás pályázaton. Idén meg is valósítják.