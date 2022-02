A 2-es számú iskolától hosszú út vezetett Dubajig – és nem elsősorban a távolság miatt – Ferencz Bence életében. A Közgében érettségizett, majd a Budapesti Kommunikációs Főiskola kereskedelem és marketing szakán szerzett diplomát, ezt a Corvinus Egyetem marketing mesterszakának elvégzése követte. – Egyetemistaként kezdtem komolyabban érdeklődni a reklámok iránt, a kreatív alkotófolyamatok izgattak leginkább – mesélte Bence. Számos reklámversenyen vettem részt, az egyik ilyen a Vodafone által szervezett kétnapos országos megmérettetés volt, amit megnyertünk, kizárólag csabai barátaimból álló csapatunkkal. Ez alapozta meg, hogy később felvettek a telefonos céghez, és több mint öt évig dolgoztam ott kampánymenedzserként. Ezután jött szembe velem egy lehetőség, kommunikációs menedzsert kerestek egy nagyszabású, külföldi projekthez. Ez volt a dubaji világkiállítás, ami felkeltette az érdeklődésem. Jelentkeztem, megfeleltem. Így 2020 februárja óta az Expo 2020 Magyarország csapatát erősítem.

A tematika alapján az újságírók a világkiállítás 192 pavilonja közül a 15 legkülönlegesebb közé választották a magyart /Fotók: BMH /

Bence időközben megnősült, békéscsabai lányt vett feleségül, Pavuk Sophie-t, aki most már Ferencz-Pavuk Sophie. Neje kint él vele Dubajban. Szintén a kommunikáció és marketing világában dolgozik, egy reklámügynökségnél vezető, és home office-ban kiválóan ellátja a munkáját az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városából. Hazánk páratlan vízkincsét szemlélteti a pavilon – Közel 200 ország részvételével zajlik a világkiállítás, melyet először rendeznek meg a Közel-Keleten, a szervezők 25 millió látogatót várnak szerte a világból – mesélte a kommunikációs vezető. Hazánké az egyik első faszerkezetes épület nemcsak az expó, hanem az egész Perzsa-öböl menti régióban. A pavilont Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, majd 17 magyar ács állította össze hónapokon keresztül. A pavilon központi témája a víz. Az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt épület Magyarország páratlan vízkincsét, annak kialakulását, történetét mutatja be. Különösen nagy hangsúlyt fektetve természetes vízkészletünkre, gyógy- és termálvizeinkre, valamint a balneológiára. A padlón patakot imitáló dekoráció kíséri végig a vendégeket a tárlat különböző állomásain. Interaktív eszközökkel ismerhetik meg Magyarország neves fürdővárosait, létesítményeit – köztük a Gyulai Várfürdőt – és Budapest nevezetességeit. Megtapasztalhatják, milyen egy vízcseppben lenni, a Hévízi-tó gyönyörű látképe pedig testközelből tárul a látogatók elé. A tematika alapján az újságírók a világkiállítás 192 pavilonja közül a 15 legkülönlegesebb közé választották.

Hódít a magyar gasztronómia Dubajban

Bence hangsúlyozta, a magyar megjelenéshez kapcsolódóan kiemelt fontosságú hazánk gasztronómiájának bemutatása. A 42 vendég befogadására alkalmas, úgynevezett Gastro Roots részlegben étterem, bisztró és terasz várja az érdeklődőket. A magyar étterem kedvelt a látogatók körében, ebéd- és vacsoraidőben háromszor is megtelik. – Klasszikus magyar ételek kerülnek tányérra modern, újragondolt formában, sertéshús mellőzésével – emelte ki a békéscsabai szakember. A kedvencek közé tartozik a tatár bifsztek, a gulyásleves, a csirkepaprikás, illetve a kacsacomb, az édességek közül pedig az Eszterházy-torta. A nemrégiben bemutatott, kifejezetten a dubaji világkiállításra készült, angyalbögyörő elnevezésű, úgynevezett fúziós ételt klasszikus nudlival és tépett kacsahússal tálalják, amit az arab gasztronómiára jellemző datolyakrémmel, pisztáciával, bodzás hibiszkuszzselével és zatarral, az egyik legismertebb keleti fűszerrel színesítenek.

Az ételt az első pillanattól kezdve komoly érdeklődés övezi a látogatók körében. Emellett az étlapon karácsony óta szereplő egyedi halászlének akkora sikere volt az ünnepek alatt, hogy immár állandó fogásként szerepel a kínálatban. A pavilon konyháján nyolc olyan kiválóság dolgozik, akik az ország kiemelkedő vendéglátóhelyein, ötcsillagos szállodákban, illetve Michelin-csillagos éttermekben bizonyítottak már. A menüsort a komoly szakmai múlttal rendelkező, nemzetközileg is jegyzett séf, Pintér Károly állította össze a Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnöke, Csapody Balázs közreműködésével. A gasztronómiai kínálat az ünnepi időszaktól kürtőskaláccsal is bővült, amit a látogatók az épület előkertjében vásárolhatnak meg. A nagy sikerre való tekintettel a különböző ízesítésben elérhető édességet az expó végéig kóstolhatják meg a vendégek. Az ajándékshopban kivétel nélkül magyar kézműves manufaktúrák minőségi termékei közül lehet válogatni. A kézzel készített csokoládék a legkeresettebbek, emellett a természetes szappanok, illetve a méz-, lekvár-, ecet- és szörpkülönlegességek is nagyon kelendőek. A látogatók körében népszerű az AquaBar is, ahol többféle hazai ásványvizet kóstolhatnak meg.

A menüsor összeállításában Pintér Károly vállalt oroszlánrészt, a magyar pavilon konyháján nyolc hazai kiválóság dolgozik

A legharcosabb kerékpáros is feltűnt

Hazánk képviseletében számos magyar művész és zenész bemutatkozott már, és népszerűsítette a magyar kultúrát, népzenét. A kiállítás 24 hete során a magyar megjelenés keretében több mint 35 kulturális eseményt tartanak az expó területén. Hazánk nemzeti napja március 18-án lesz, a hozzá kapcsolódó hét folyamán fellép többek között az Állami Népi Együttes, a Győri Balett és Havasi Balázs zongoraművész. Emellett egy rekordkísérletnek is otthont adnak majd márciusban Polgár Judit sakknagymester közreműködésével. Bence kitért arra, a magyar pavilonban számos diplomáciai találkozó is megvalósult, üzleti megbeszéléseket, szakmai előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket tartottak. Több tévécsatorna, például a CNN Arabic, a Dubai TV is tudósított a magyar pavilonról, de látogatást tett itt a Chanel divatmárka dubaji vezérigazgatója is. Nemrégiben a világkiállítások történetében először egy kerékpárversenynek adott otthont az expó. A világ második legnagyobb körversenye, a Giro d’Italia a legnagyobb csapatokat és a legjobb, legtehetségesebb versenyzőit hozta el. Köztük volt Valter Attila is, aki több alkalommal is vezetett a versenyen, és elnyerte a legtöbbet támadó (legharcosabb) kerékpáros címét ezen a különleges eseményen.

Női hősök küzdenek a fenntarthatóságért

Az Expo 2020 Dubai kiemelt témaként kezeli az esélyegyenlőséget, így a tolerancia nemzetközi világnapja alkalmából meghívást kapott Agárdi Szilvia énekesnő is, aki látássérültként és esélyegyenlőségi aktivistaként számos fellépéssel képviselte hazánkat a világkiállítás különböző helyszínein. Január 20-án a magyar pavilon kupolatermében rendezték meg a Női hősök a fenntarthatósági célok eléréséért való küzdelem élén című beszélgetést az egyenlőség és a nők esélyeinek biztosításáról. Az esemény résztvevője volt magyar színekben Bogyay Katalin Annamária, az ENSZ Magyarországi Szövetségének elnöke, a Women4Diplomacy alapítója és Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója. A Magyar Divat & Design Ügynökség különleges rendezvénysorozat keretében mutatta be a hazai divat- és formatervezők munkáit. – A közel 70 tagú csapatunk – melyet Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország ügyvezetője irányít – azon dolgozik, hogy Magyarországot méltón képviseljük a rendezvényen – ecsetelte a szakember. Aki elmondta, szeret az élet sűrűjében élni, emberek között lenni. Ezek beépülnek a hivatásába is, hiszen egy jó marketinges, reklámszakember legfontosabb ismérveinek a nyitottságot, a kapcsolatteremtő képességet, a kíváncsiságot, a történésekre való gyors reagálást, a helyzetfelismerést és -értékelést, az állandó jelenlétet tartja.

Kézilabdabíróként is kereste már a kenyerét, de a zenélés sem áll tőle távol

Ferencz Bence hobbija a zene. Még 2003-ban Hegyi Norbert barátjával alakították meg a Foolabout zenekart. Első „koncertjüket” a csabai 2-es számú általános iskola udvarán adták a körpadoknál. Hangszerek híján papírból készült gitárok lógtak a nyakukban, és egy mobiltelefon szolgáltatta a muzsikát. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Balázs István (ének) és Scholtz Kristóf (szintetizátor). A zenekar felállása Sebestyén Tamás (basszusgitár) belépésével 2009-ben állandósult. – Séllei Leventével, Fodor Bencével és Hegyi Norberttel közösen 2006-ban megálmodtuk az Alternites nevű eseménysorozatot, ami az akkori békéscsabai éjszakai élet egyik legfontosabb állomása lett – mesélte Ferencz Bence. Minden eseményen három zenekar játszott, mégpedig az ifikaszinóban, a FEK-ben, az Elefántban és az Open Doorsban. Szilveszteri bulikat is rendeztünk, melyeken több száz csabai fiatal vett részt rendszeresen. A rendezvényszervezés és a tanulás mellett dolgozni is kellett, hogy legyen mit elkölteni koncertek előtt és után. Hétvégente hazajártam Budapestről, kézilabdabíróként ténykedtem. Főleg megyei bajnokságokban vezettünk meccseket Ökrös Dávid barátommal. Ennek az előzményéhez hozzátartozik, hogy 13 évesen kezdtem kézilabdázni, és nyolc évig versenyszerűen űztem ezt a sportot a Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub színeiben. A zenélést továbbra sem adta fel, Dubajba utazásáig a Madrapur zenekarban basszusgitározott. Az együttesnek három gyulai tagja van: Szabados Gábor, Kozma Máté és Nagy Gábor, valamint ő békéscsabaiként. Rendszeresen koncerteztek, vidéki turnékra is jártak nagyobb zenekarokkal, például Supernem, Esti Kornél, 30y.