– Szerencsére ez a pár enyhe nap még nem jelent veszélyt, hiszen ilyen korán a rügyek még nincsenek abban a duzzadt vagy megpattant állapotban, amelyben a nagy mínuszok rügyfagyást okoznának – ecsetelte Labos János. – Ha viszont a komolyabb fagy elmarad, az a kártevők elszaporodásához is vezethet. Az előrejelzések szerint most érkező hidegfront helyrebillentheti a természet körforgását, persze, a későbbiekben is még számos meglepetést okozhat az időjárás –tette hozzá a szakember.