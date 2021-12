A Losonczi Innovation Kft. fő profilja mérőeszközök, szerszámok és szerszámtartók, valamint megfogókészülékek és egyedi alkatrészek tervezése, illetve gyártása járműipari beszállítócégek számára. Az elmúlt években több rangos elismerést is kapott a cég zászlóshajója, az AXIS Pro névre keresztelt mérőkészülék: 2020-ban a Magyar Formatervezési Díj Gálán elnyerte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának különdíját, 2021-ben pedig az első Magyar Ipari Célgép Nagydíjon megnyerte a mérőkészülék-kategóriát, ezzel kiérdemelve az Év Ipari Célgépe címet.

Dr. Duray Gergő, az orosházi kórház főigazgatója és Nagy Ádám, az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetője az átadón /Fotók: BMH/

A Losonczi Innovation cégkultúrájának alapköve, hogy a kezdetektől fogva családi vállalkozásként működnek. Az alapítók azt a célt tűzték ki az induláskor, hogy egy olyan szerethető munkahelyet hozzanak létre, ahová örömmel járnak be dolgozni kollégáik. Meggyőződésük, hogy hosszú távon csak úgy lehet sikeres a vállalkozás, ha a munkatársaikat nemcsak anyagilag, hanem emberileg és szakmailag is megbecsülik. A folyamatosan korszerűsített, modern és tiszta munkakörnyezet, az évenkénti csapatépítők, a szakmai továbbképzések, tanfolyamok és kiállítások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kollégáik hosszú távon is náluk képzeljék el jövőjüket.

A békéscsabai Losonczi Innovatian Kft. nevében Losonczi Magdaléna marketingvezető vette át a díjat

A közszféra-kategóriában nyertek

– Nagy megtiszteltetés volt kollégáim nevében átvenni ezt az elismerést. A felelős foglalkoztatás céljaként azt fogalmaztuk meg, hogy biztosítsuk dolgozóink számára a megfelelő pihenést. Olyan programokat szervezzünk a pihenő-, illetve a szabadidő hasznos eltöltése érdekében, amelyek testileg, lelkileg és fizikálisan is megújítják és felfrissítik őket, megelőzve ezzel a munkahelyi kiégést – fogalmazott az átadó után dr. Duray Gergő, az orosházi kórház főigazgatója. Hangsúlyozta, a kórházban és az azon kívül szervezett programokon az összes dolgozó részt tud venni, a járvány előtti időszakban sporteseményeken indultak csapataik, természetjáró programokat szerveztek, színházba, kiállításra mentek, és népszerűek voltak a családi napok is.