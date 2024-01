Mint írták, a küldés azonnal ment a járőröknek, de a rádión hallották a baleset-helyszínelők is. Szabó Lajos zászlós rutinos közlekedési, a történtek idején fiatal kollégájával, Máté Márk őrmesterrel járták a várost. Szerencsére éppen nem volt baleset, nem kellett helyszínelniük, de hétköznapokon késő délután mindig sűrű a forgalom, elkel a rendőri figyelem, segítség.

– Amint meghallottuk az információkat, mondtam is Márknak, akkor induljunk oda – elevenítette fel a történteket a zászlós. Rádión jelentették, hogy mozgásban és a közelben vannak, másik egység ne is induljon, ők pillanatokon belül a helyszínre érnek. Így is lett. A bácsi ugyan átért az úton, de teljesen legyengült, nem tudott volna továbbmenni, állni is alig tudott, éppen járókelőktől próbált segítséget kérni. A rendőröknek elmondta, hogy bankban volt ügyet intézni, de a hazáig vezető utat már nem volna ereje megtenni. Ráadásul odafelé nem gyalog ment, így nem is volt melegen öltözve.

Örült a rendőröknek és megtörten beszélt arról, hogy bizony megöregedett, fáradékony, időnként segítségre szorul. A rendőrök örültek, hogy segíthettek, és szívesen beszélgettek az egyébként korát meghazudtoló szellemi frissességnek örvendő 88 éves úrral. A szolgálati autóban hellyel kínálták és hazavitték, a házánál a néhány fokos lépcsőn is felsegítették. A család nagyon hálás volt a rendőröknek.

– Mi pedig hálásak vagyunk a bejelentőnek, a buszon utazó nőnek, aki nemcsak felfigyelt a bácsira, hanem rögtön fel is hívta a 112-es számot – fogalmaztak a beszámolóban.