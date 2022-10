Évekre rács mögé kerülhetnek

A Gyulai Járási Ügyészségen azt indítványozták, hogy kilenc vádlottat ítéljenek végrehajtandó szabadságvesztésre, illetve közülük ötöt a közúti járművezetéstől is tiltsanak el. További hat vádlott esetében próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kértek. A vádhatóság azt is kezdeményezte, hogy a vádlottakat kötelezzék az okozott kár megtérítésére. Mivel két sértett nem jelentett be polgári jogi igényt a nyomozás során, azaz nem kérték káruk megtérítését, ezért ezen összeg – összesen 600 ezer forint – erejéig az ügyészség vagyonelkobzást indítványozott.