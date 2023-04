A Dunán szombaton 19 óra 35 perctől látható showműsorban az ezúttal akusztikus hangszerelésben elhangzó dalok közül a zsűri döntésével három, a közönség szavazataival további egy jut az április 29-i döntőbe – közölte az MTVA Sajtó- és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Mint írták, A Dal 2023-ban negyven új magyar dal mutatkozott be élő adásban, főműsoridőben. A továbbjutott húsz produkció a két elődöntőben újra bizonyíthat a zsűri előtt, amelyben Wolf Kati, Mező Misi, Ferenczi György és Egri Péter értékeli a versenyzőket és a dalokat.

Az április 15-i első elődöntőben a From the Sky (daluk címe: Antarktika), Kamarás Iván (Polinéz sanzon), Kocsis Tibor (Szükség van rád), a Miviana (Égni kell), az OliverFromEarth (Utoljára látni nehéz), Pádár Szilvi (Súlytalan), Panka és Kristóf (Nincsen semmi boldogságom), a Quack (Akkor is), Szekeres András (Az ősz) és a Titán (Éjféli járat) lép színpadra.