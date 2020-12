A termálhőt és a napenergiát is bevetik Szarvason

Ahogy arról korábban hírt adtunk, a Klímabarát Települések Szövetsége által idén hagyományteremtő szándékkal létrehozott Klímabarát Díj pályázaton különdíjat érdemelt Szarvas. A kitüntetés jelentőségéről és arról, hogy miért fontos a településnek a klíma­védelem, illetve mit tesznek ezért, Babák Mihály polgármester számolt be.

A történelmi Magyarország közepén elhelyezkedve mi komolyan vesszük azt, hogy nemcsak a máról, hanem a jövőnkről is gondoskodnunk kell a mindennapokban – mondta el megkeresésünkre Babák Mihály. Részletezte, ezen belül fontos téma az éghajlatváltozás, az energiagazdálkodás és a környezetvédelem, melyekkel kapcsolatban számos civil szervezet támogatja őket. Azért pedig, hogy tudatosak legyenek,

az utóbbi években részletesen kidolgoztak minden olyan elképzelést, ami zöldebbé teheti városukat.

Ebben egyik legnagyobb állandó támogatójuk Áder János köztársasági elnök, aki arra inspirálta őket, hogy a klímával és a vízgazdálkodással is tudatosan foglalkozzanak a jövőben.

A városvezető kifejtette, a klímavédelemmel kapcsolatos projektjeik közül jelenleg is több van folyamatban, ezek közül meghatározó például a vízvisszatartás és a Körös kotrása, ami az öntözést segíti majd. Az energiagazdálkodásra pedig mindig odafigyeltek Szarvason, amit az is bizonyít, hogy a napenergia hasznosítása már a 2000-es éveket megelőzően elkezdődött náluk. Továbbá hosszú ideje alkalmazzák a termálfűtést, a város négy cége szolgáltat termálhőt. Az ipartelepen ezen túl három olyan szolgáltatójuk van, amely ennek segítségével melegíti fel a hozzá tartozó csarnokokat, tehát a zöldenergiát hasznosítja. Emellett a közintézmények téli komfortossága szintén ennek a természet adta hőenergiának köszönhető.

Babák Mihály elárulta, a termálhővel kapcsolatban szövődött egy nagy álmuk is, miszerint a szarvasi piac szabadtéri padozatfűtését is meg szeretnék oldani ezzel a technikával, hogy télen se fázzanak az árusok. Ez az ötlet Izlandról származik, ahol korábban vendégeskedtek némi tapasztalatcsere céljából. Hozzátette, már dolgoznak a megvalósításon, és bízik abban, hogy mihamarabb jó hírrel szolgálhat a témában.

A napelemekre kitérve folytatta, a Klímabarát Különdíj elnyerését megelőzően már volt részük egy hatalmas, külföldről érkező megtiszteltetésben, amikor is hat évvel ezelőtt Rómában Szarvasnak ítélték az európai kisvárosok második díját az energiatudatosság terén tervezett, illetve elért eredményeik miatt. Véleménye szerint ezek a kitüntetések részben annak tudhatóak be, hogy a fent említett megvalósított és megvalósítani kívánt célkitűzéseken túl minden olyan programban részt vesznek, amellyel helyben a környezetünk egészségéért tehetnek. Ide tartoznak többek közt a korszerűsítési pályázatok is, melyek jóvoltából a legtöbb intézményük – beleértve a közoktatási, az önkormányzathoz tartozó és az egészségügyi épületeket – naperőművel rendelkezik.

Mindez a környezetvédelem szempontjából hasznos dolog, másrészt a költségeiket csökkentik vele.

Persze ezen a téren is vannak terveik, hiszen egy olyan parkolót álmodtak Szarvasra a jövőben, aminek teteje napelemmel rendelkezik, így ellátva azt energiával.

Végül rátérve a korszerűsítésre kifejtette, a felsorolt épületeket nem csupán napelemekkel látták el a TOP-os pályázatok jóvoltából, hanem nyílászárókat és fűtésrendszert is cseréltek azokban, Lengyel-palotájuk pedig egy különleges, hőszigetelő tulajdonságú homlokzatfestést kapott. Továbbá klímavédelmi törekvéseikhez tartoznak húsz éve működő automata öntözésű parkjaik, illetve folyamatosan azon dolgoznak, hogy az utcák mosása és a fák öntözése is megtörténjen.