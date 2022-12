Miközben magyar idő szerint kedd délután a katari nyárban Spanyolország és Marokkó éppen a legjobb nyolc közé jutásért gyűrte egymást a világbajnokságon, a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia 4-es honvéd utcában található pályáján az Előre U13-as csapata rendületlenül edzett.

A Lászik Milán és Lukács László által irányított korosztályos együttes tehetségei a napi tréningek után is szakítanak időt arra, hogy kövessék a világ legjobbjainak meccseit. Az ifjú focistapalántákat kérdezve Fülöp Máté, Laurinyecz Balázs és Kerepeczky Kristóf is kórusban vágta rá, hogy Argentína a nagy kedvencük – korántsem meglepő módon a zseniális Lionel Messi játéka miatt is.

A másik dél-amerikai virtuóz, a brazil klasszis Neymar és a francia csillag, Kylian Mbappé is inspirálóan hat a fiatalokra, akik élvezettel figyelik a cseleket, a trükköket és a táncokat, amit például a brazil játékosok mutattak be a Dél-Korea elleni nyolcaddöntőben a gólörömöknél.

A fiúk a napi tréningek után a meccseket nézik.

A csabai labdarúgókat meglepte a belgák és a németek korai kiesése, ahogyan a marokkói válogatott eddigi jó szereplése és azt is lehetségesnek tartják, hogy négy év múlva, a következő vb-n már a magyar nemzeti együttesnek is szurkolhatnak.

Máté, Balázs és Kristóf azonban addig is azt szeretné, ha az argentinok nyernék meg az idei tornát december 18-án, méghozzá a portugálokkal vívott döntő után.