Győzelemmel kóstolt bele a LoL-ba Baji Balázs

Ma a virtuális térben próbáltam ki magam, ugyanis Békés megyét🤘🏻 képviseltem a Megyék Csatàja E-sport verseny sztárfutamában. Bár ez egy nyílt országos verseny, de a szervezők összehoztak egy verseny indító sztárfutamot, hogy mi is kipróbálhassuk magunkat az E-sport világában. Nem teljesen ismeretlen számomra ez a terep, de most rendesen bedobtak a mélyvízbe. Hamarosan megnèzhetitek, hogy nekem hogy sikerült helytállnom a sztárfutamon, de addig is jelentkezzetek League of Legends csapattal október 11-ig, vagy egyéniben Fifázni október 25-ig! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk a legmenőbb megye! Hajrá Békés megye! #megyekcsataja @megyekcsataja.hu