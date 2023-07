Az átfogó egészségügyi szolgáltatásokat kínáló és nagy teljesítményű széria elegáns és letisztult formatervezéssel, vékonyabb kerettel, nagyobb, élénkebb kijelzővel és érzékenyebb kezelőfelülettel mutatkozik be. A felhasználók a számlapok és az óraszíjak még szélesebb kínálatából választhatják ki az ízlésükhöz legközelebb álló darabokat, amelyekkel elérhetik kitűzött céljaikat.

Az egészség az alvással kezdődik

Felismerve, hogy a nyugodt alvás az egészség alapköve, a Samsung nemcsak a kiegyensúlyozott nappalok, hanem a pihentető éjszakák megtervezését is támogatja a jó alvás három kulcsfontosságú tényezőjére összpontosítva: a személyes alvási mintázatok elemzésére és megértésére, a jobb szokások kialakítására és az alvásbarát környezet megteremtésére.

A Galaxy Watch6 még részletesebb képet ad a teljes alvási és ébrenléti időről, az alvásciklusról, valamint a fizikai és mentális regenerálódásról, így a felhasználók az Alvás pontszámukkal mélyrehatóan megismerhetik éjszakai pihenésük minőségét.

Az amerikai Nemzeti Alvás Alapítvánnyal (National Sleep Foundation) közösen kifejlesztett, még inkább az egyéni igényekre formálható Alvásüzenetek funkció reggelente részletes összefoglalót ad az alvás minőségéről. Emellett a Galaxy Watch6 az Alvás következetességéről (Sleep Consistency) is visszajelzést ad, így a felhasználók megismerhetik, milyen gyakorisággal ébrednek fel éjszaka és milyen hosszú az egybefüggő alvási idejük, továbbá az alvási mintázatuknak megfelelően az alvástípusukat képviselő nyolc állat egyikéhez sorolja őket.

A továbbfejlesztett Alvástréninggel a felhasználók könnyedén javíthatnak a rossz beidegződéseken és egészségesebb szokásokat alakíthatnak ki. Erre személyre szabott iránymutatással, tanácsokkal és emlékeztetőkkel ösztönzi a funkció a felhasználókat, amelyek eléréséhez elegendő a csuklójukra vagy a párosított okostelefonjukra pillantaniuk.

A készülék segít megteremteni a zavartalan pihenés ideális feltételeit a csatlakoztatott háztartási eszközök beállításainak módosításával. Az Alvó üzemmód aktiválásával okosóránkon és telefonunkon teremthetünk nyugodt környezetet, elnémítva az értesítéseket és tompítva a kijelzők fényerejét. Mindeközben a rejtett infravörös LED érzékelő, zavaró fényhatás nélkül monitorozza tovább az egészségügyi állapotot alvás közben is.

Az egyéni igényekhez igazított fitneszfunkciók fenntartják a motivációt és céljaik elérésére buzdítják a felhasználókat. A Testösszetétel-mérő átfogó képet adhat a felhasználó általános egészségi állapotáról, többek között a vázizomzat, az alapanyagcsere, a testvíz- és a testzsírszázalék felmérésével, valamint személyre szabott edzéstervekkel és az új Whisk partnerség révén táplálkozási tanácsokkal segíti az egyéni célkitűzések elérésében.

Az új Személyre szabott pulzustartomány funkció az egyéni fizikai adottságok elemzését követően öt különböző futási szintet határoz meg a hatásfoka alapján, hogy a felhasználók saját állóképességük alapján tűzhessék ki céljaikat: legyen szó zsírégetésről vagy egy magas intenzitású edzésről. Az okosóra több mint száz edzéskövető programmal kompatibilis, továbbá az új Pályán futás funkcióval mérhetjük teljesítményünket futópályán, a Személyre szabott edzésterv segítségével pedig egyéni edzést állíthatunk össze és követhetjük nyomon.

A vérnyomás- és EKG (elektrokardiogram)-mérés kiegészült a Szabálytalan szívritmus értesítéssel, amely a pitvarfibrillációra (AFib) utaló szívritmus folyamatos, akár alvás közben történő ellenőrzésével segít a szív egészséges működésének mélyebb megértésében. A Galaxy Watch6 okosórákkal éjszaka is mérhető a bőrhőmérséklet, ezáltal többek között a menstruációs ciklusról is részletesebb képet adhat.

Az Esésérzékelő különböző helyzetekben képes észlelni az esést, akár sportolás közben, akár álló helyzetből, vagy akár akkor, ha a felhasználó véletlenül kiesik az ágyából. A baleset érzékelésekor az okosóra automatikusan riasztja a segélyhívószámot vagy a vészhelyzet esetén értesítendő személyeket.

A Galaxy Watch6 széria 20%-kal megnövelt kijelzőfelületén bármilyen értesítés könnyebben olvasható és az írás is egyszerűbbé válik: a kényelmes eszközméret megtartása mellett több szöveget jelenít meg egyszerre és nagyobb billentyűzetet kínál. Az élénkebb, nagyobb felbontású kijelző maximális fényereje 2000 nit, amelyhez az Always On Display fényerőszabályozója társul, így a felhasználók erős napfényben is jobban láthatják és használhatják órájukat. Továbbfejlesztett processzora és memóriája gördülékenyebb és gyorsabb interakciókat biztosít.

A Galaxy Watch6 30%-kal vékonyabb keretet kapott, a Watch6 Classic pedig 15%-kal vékonyabb forgatható lünettával érkezik, amely kiemeli a jellegzetes kör alakú kijelző szépségét. A széria új, stílusos, interaktív és informatív számlapjai a lehető legtöbbet hozzák ki a megnövelt képernyőből, az egyetlen mozdulattal felcsatolható pántnak köszönhetően könnyen cserélgethetők és variálhatók az óraszíjak. Az új, könnyű szövetszíj és az Alvástréning számlap párosításával nemcsak könnyen, de rendkívül kényelmesen megismerhetők az alvás során monitorozott adatok és információk.

A Galaxy Watch6 széria a megnövelt és fényesebb kijelző támogatása érdekében nagyobb akkumulátorral és mindeközben csökkentett akkumulátorfogyasztással rendelkezik. Nyolcpercnyi Gyorstöltéssel az eszköz további nyolc órán át üzemképes, amely ideális lehet az alvás nyomon követéséhez.

Az okosóra még kényelmesebb kezelését teszi lehetővé a Galaxy Watch6 széria továbbfejlesztett Gesztusvezérlése. A felhasználók könnyen interakcióba léphetnek a készülékkel, egyszerű gesztusokkal hajthatnak végre feladatokat és használhatnak alkalmazásokat, ráadásul saját parancsokat is beállíthatnak, hogy akár egy laza csuklómozdulattal, érintés nélkül elérjenek bizonyos funkciókat.

A WhatsApp a Galaxy Watch eszközökön is megkönnyíti a kapcsolattartást, a felhasználók ugyanis az okostelefon használata nélkül kommunikálhatnak családtagjaikkal vagy ismerőseikkel. A hatékony feladatvégzést támogatják a Google Naptár és a Gmail idén ősszel megjelenő, kizárólag Wear OS-en elérhető új alkalmazásai. Emellett a Peloton és MyFitnessPal frissítéseivel a felhasználók egyszerűen követhetik sportteljesítményük változását, a táplálkozásukat érintő adatokat, valamint hamarosan újabb tartalmakat érhetnek el az Audible streamingszolgáltatás segítségével. A Samsung a Privileged Health szoftverfejlesztő készlet (SDK) részeként elérhetővé tette a Bőrhőmérséklet API-t, az alkalmazásprogramozási felületen a partnerek hozzáférhetnek a fejlett infravörös technológiához, ezáltal pedig pontosabb méréseket végezhetnek és új lehetőségeket biztosíthatnak a felhasználók számára. Az ősz során érkező külön letölthető Hőmérő (Thermo Check) alkalmazással bármilyen fizikai érintkezés nélkül mérhetjük meg környezetünk hőmérsékletét is, legyen szó akár kedvenc ételünkről, vagy a víz hőfokáról úszás előtt.

A Galaxy Watch6 széria további Samsung eszközökhöz csatlakoztatva számtalan lehetőséget biztosít a felhasználóknak. A továbbfejlesztett Kameravezérlővel a párosított Galaxy Z Flip5 kameráján állíthatják be az üzemmódot és a zoom mértékét távolról. A Samsung okostévéken és a Galaxy Tab S9 tableten nagyképernyőn, valós időben nyomon követhető a fejlődés mentális vagy fizikai jóllétet támogató programokban. Az AutoSwitch funkcióval az óra viselői automatikusan válthatnak a Galaxy Buds2 Pro készülékhez párosított eszközök között. A térképes szolgáltatással támogatott Galaxy Watch6 készülékeken elérhető Telefon megkeresése funkció pedig segít az esetlegesen elvesztett telefon helyének meghatározásában.