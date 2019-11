Negyven évig dolgozott postásként Bud Spencer hasonmása

Francesco Bud nemcsak a megszólalásig, de még azután is nagyon hasonlít Bud Spencerre.

Francesco a múlt hét végén életében először járt hazánkban, és a Bors interjút is készített vele. A riportban elárulta, hogy negyvenkét évig postásként dolgozott, és az utolsó időszakban már úgy hívták, hogy postás Piedone, mert annyira hasonlít Budra. Lépten-nyomon megállították, illetve közös fotókat kértek, és már sok évvel ezelőtt egy tévéműsorban „felfedezték” – magyarázta lapunknak a 64 éves Francesco, aki szerint Bud Spencer a való életben is pontosan ugyanolyan volt, mint a filmvásznon.

„Négy-öt alkalommal találkoztunk, és egy nagylelkű, jóságos óriásként tudnám jellemezni. Ugyanabból a nápolyi kerületből származom, mint ő, és bár sok tévés és filmes szereplésem, illetve koncertem volt már, életemben a legnagyobb megtiszteltetés akkor ért, amikor 2004-ben ő maga avatott saját hivatalos hasonmásává” – monda a lapnak férfi, akinek a Piedone-filmek, illetve a Bombajó bokszoló a kedvencei idoljától.

Francesco Bud nemcsak külsejével őrzi a 2016 júniusában elhunyt legenda emlékét, hanem Spencer három gyerekével is tartja a kapcsolatot. Gyakran hívják meg hivatalos eseményekre, így idén jú­niusban Livornóba is, ahol Budapesthez hasonlóan szintén szobrot kapott Bud Spencer, illetve a nápolyi Bud Spencer-kiállítás megnyitóján is velük volt – meséli Francesco, aki szerint a magyarok nagyon szívélyes és nyitott em­berek.

„Örülök, hogy itt lehetek, és remélem, ez valaminek a kezdete lehet, a nem is olyan távoli jövőben lesz akár egy nagyobb Bud Spencernek dedikált esemény, amin részt vehetek” – mondta bizakodva Francesco Bud.