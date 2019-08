Itt a Komáromban forgatott Terminátor második előzetese

Könnyen lehet, hogy több, Komáromban rögzített jelenet, de legalábbis az itt elcsípett helikopter biztosan bekerült az új Terminátor-előzetesbe.

Kijött a Magyarországon, többek között Komáromban is forgatott Terminator – Sötét végzet második előzetese is – írja a Kemma. A kőkemény, akciódús új trailer Linda Hamiltonra, vagyis Sarah Conorra koncentrál. A színésznő forgatott is Komáromban, az ipari parkban, akkor bizonyosan felvettek egy helikopteres jelenetet is, amit meg is mutattunk. És ebben az új előzetesben is van egy, szóval elképzelhető, hogy a nálunk rögzített jelenetek egyikét láthatjuk:

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy gútai építész cége építette a komáromi díszleteket, és a belső helyszíneken egy mexikói menekülttábort kellett megépíteniük, a külső helyszínen pedig a helikopter-leszállópályát. Ez is azt erősíti meg, hogy az itt forgatott jelenetekből láthatunk többet a friss ízelítőben.

