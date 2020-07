Húsz év után újra szülővárosában forgat az Oscar-díjas rendező

Húsz évvel első filmje után ismét szülővárosában, Nápolyban forgat az Oscar-díjas Paolo Sorrentino. The Hand of God című filmjét a Netflix számára készíti – írta a The Hollywood Reporter.

A film forgatókönyvét is Sorrentino írja, aki A nagy szépség című 2014-es filmjéért kapta meg az Oscar-díjat. A rendező nem sok mindent árult el a készülő produkcióról azon kívül, hogy nagyon személyes filmet készít, és örül, hogy szülővárosában forgathat. A film címe ugyanakkor árulkodó: Diego Maradona, az argentin focilegenda használta ezt a kifejezést – „the hand of God" – egy góljával kapcsolatban, amelyet az 1986-os FIFA Világbajnokságon rúgott. A legendás játékos 1984 és 1991 között játszott a nápolyi csapatnál. Sorrentino korábban többször beszélt a focistával való kapcsolatáról, Ifjúság című filmjében szerepelt is Maradona. Borítókép: Paolo Sorrentino olasz rendező, a zsűri tagja fogadásra érkezik a cannes-i Martinez Szállodába a 70. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál előestéjén, 2017. május 15-én