Új albummal rukkolt elő a Lóci Játszik

A zenekar harmadik nagylemeze szépen összefoglalja az aktuális Lóci-slágereket. Rajta az Én csajom, A plakát, a Minden úgy jó, ahogy van, a Panelparadicsom és a legutóbb megjelent Seveled film főcímdala is…

„Rózsa utca lett a lemez címe, mert ott van a próbatermünk, és ez a lemez nem az a fajta, ami könnyedén egy szál gitárral kigördült. Hanem inkább

egy rendesen megdolgozott, meghangszerelt, próbateremben és a stúdióban sokat formált dalok összessége.

Amikor először végighallgattam, kicsit megijedtem, hogy talán túl sokfélére sikerült. Aztán rájöttem, hogy

az eddigi albumainkon is elég nagy volt stílusok kavalkádja, szóval, ha úgy vesszük a Rózsa utca teljesen ”lócis„ lett,

csak most elmentünk a végletekig.

Itt tényleg elfér egymás mellett a viccelődős Tankcsapda-idézet és az Emil.RuleZ! előtti fejhajtás is”

– fogalmaz Lóci.

A lemezen több már klippel megjelent dal szerepel. Az Én csajom, a Minden úgy jó, ahogy van, a Panelparadicsom és legutóbb a Seveled, de kislemezként a Mit kéne éreznem is elérhető volt már a neten.

„A Seveledben az-az izgalmas, hogy nemcsak a főcímdalt írtuk hozzá, hanem a filmben szereplő zenék felét is mi jegyezzük,

így, ha valaki szeretné hallani, hogyan játszunk zúzós metált, rákkoktélos funky-t, majd birdman-es dobszólót, akkor menjen el a mozikba december 5-től!” – fejti ki Lóci.

A Rózsa utca felvonultat egy szép duettet is (A plakát), melyben Törőcsik Franciskával énekel együtt Lóci. Több dalban is vokálozik Kiss Flóra, aki egyben Lóci énektanáraként a dallamok kitalálásában is részt vett. Mindemellett három hangmérnök/producer működött közre az albumon: egy dal erejéig ifjú Závodi Marci, másik kettőt Bodnár Péter „Bogyó” jegyez, a lemez gerincét pedig Vastag Gáborral „Vastival” közösen rakták össze a Sounday Stúdióban.

A lemez másik fele lesz az igazi meglepetés. Olyan koncertkedvenceket rögzített most a csapat, mint az egyzongorás Egy lassú, valamint olyan különleges kincseket is fellelhetünk az albumon, amit még soha nem hallhatott a közönség. „Ilyen a Csakrázd vagy a Veled minden, a két kedvencem az albumról.” – teszi hozzá Lóci, aki azt is elárulta, hogy december 13-án és 14-én az A38 Hajón a Rózsa utca teljes anyagát le fogják játszani egy apró különbséggel. „Pénteken a ’panellelkületet’ toljuk előtérbe, másnap pedig a bennünk lakozó frakkos úriembereknek engedünk nagyobb teret.”

A panelos esemény linkjét itt, a frakkosét pedig itt találjátok.