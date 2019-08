Rövidesen megkezdődik a küzdelem az Egyesült Államokban az amerikaifoci profi ligájában. Az NFL-ben szereplő csapatok egyelőre az előszezon tennivalóival vannak elfoglalva, hogy aztán szeptemberben belevethessék magukat az alapszakasz küzdelmeibe. Jelenleg mind a 32 csapat azzal üti el az időt, hogy kialakítsa azt a játékoskeretet, amivel nekiveselkedhet a bajnokságnak. Az edzőtáborban résztvevők jelentős része kénytelen lesz búcsút venni társaitól és az öltözőtől. Öldöklő küzdelem folyik azért az ötven helyért, ami egy-egy NFL-csapat kötelező létszámát jelenti. Mivel az amerikaifutball nem éppen kisasszonysport, az öldöklő küzdelem jelen esetben aligha túlzás.

Aki legalább felületesen ismeri az amerikaifocit, az tisztában van vele, hogy egy tojás alakú labda birtoklásáért és célterületre juttatásáért keresik egymás felvillanyozó társaságát a játékosok a pályán. Mivel a szabálykönyv megengedi a test-test elleni küzdelmet, érthető módon sisakban, vállvédőben és más védőfelszerelésben vesznek részt a meccseken a csapatok. El is kél a fejvédő, hiszen rengeteg agyrázkódással végződő ütközés történik, amik következtében például számos korábbi sportoló korai demenciával küzd. A szabályok egyre inkább büntetik a fejre veszélyes megmozdulásokat különösen olyan helyzetekben, amikor a játékos nem tud felkészülni az őt érő ütésre. Természetesen nem lehet kétségünk afelől, hogy az idei szezonban is levadásznak jó néhány virgonc elkapót úgy, hogy agyrázkódás tüneteivel aztán ki kell hagynia akár több meccset is. Ahol vonatok közlekednek egymással szemben ugyanazon a vágányon, ott nagy az esély a vasúti szerencsétlenségre. Márpedig a játékosok gyorsvonati sebességgel száguldanak a pályán, és némelyikük tömege is vetekszik egy tehervonatéval.

Nem csoda, hogy sok áldozattal járnak a meccsek.

Van néhány alapvető törvénye ennek, a simogatásokat és a barátságos pillantásokat jótékonyan nélkülöző sportnak. A Lineker-féle futballigazság itt nem úgy szól, hogy huszonketten játsszák, és a németek nyernek. Az NFL-ben mindenki tudja, hogy huszonketten játsszák és a New England Patriots győz. Fontos alapvetés az is, hogy rengeteg hotdogot, csirkeszárnyat, pizzát, hamburgert, sört, kólát lehet elpusztítani meccs közben. Mármint a lelátón. Az amerikaifutball-stadionokban ücsörgő ötven-hetvenezer ember mindent megtesz azért, hogy a játékosok által elveszített energiát ők pótolják helyettük. A szurkolók nemcsak együtt lélegeznek kedvenceikkel, hanem komoly harcot vívnak azért, hogy minél több kalóriát vigyenek be a szervezetükbe. Mondom: nem kisasszonysport.