Továbbra is pont nélkül maradt az újonc viharsarki csapat

Sport36-Komló–Orosházi FKSE-Linamar 28–23 (13–11).

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Komló, 600 néző. V.: Bíró, Kiss O. Komló: GRANIC – Vaskó 5, ZOBEC 7, Jóga 1, Takács B. 1, Jerkovic 3, MARKOVICS 5 (2). Cs.: Selymes (kapus), Katzirz, Balázs 1, SZUNAJKO 5, Szkokán, Grünfelder, Manojlovics, Csomor. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Orosháza: Herjeczki – Pásztor M. 2, Zubai 2, Bujnenkó 4, Kancel, Ordzsokinidze 3, Németh L. 2 (1). Cs.: Majdán, Busa (kapusok), Döme 2, Lele 6 (1), Bella, Szlavuljica 2, Kiss A., Molnár G. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 14, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

Az eredmény alakulása. 6. p. 5–0. 16. p.: 7–5. 18. p.: 9–5. 25. p.: 12–10. 32. p.: 13–12. 42. p.: 21–16. 48. p.: 25–17. 58. p.: 27–22.

Rémálomszerűen kezdett az Orosháza, amely az első négy támadását gól nélkül fejezte be, pontosabban Granic kapus hárította a zöld-sárgák próbálkozásait. 5–0-s komlói vezetésnél időt kért Ratko Djurkovics edző, mire Lele a 6. percben megtörte a jeget, sőt, négy perccel az időkérést követően már négy gólnál tartott az OFKSE, igaz Jerkovicék is lőttek még kettőt. Zárkózhatott volna feljebb is az Orosháza, ám Granic valósággal megbabonázta Pásztorékat. Nyolc percig a Komló nem talált rést a vendégek védelmén, így Lele Ákos találatával már lőtávolba került az Orosháza (7–5).

A vendégeknél Lele vitte a hátán a csapatot, de 2-3 góllal továbbra is a Komló vezetett. 12–10-es állásnál a hazaiak trénere kért időt. A félidő hajrájában Herjeczki is bemutatta, hogy jó kapus, három löketet is hárított, így kétgólos baranyai előnnyel fordulhattak a csapatok. A vendégeknél Zubai az utolsó percben egy rossz lépés után a térdéhez kapott és lesántikált a pályáról. de a 2. félidőben visszatérhetett.

Lele-góllal kezdődött a 2. felvonás, de a Komló megint hamarabb ébredt és a 39. percben 19–16-nál ismét Djurkovics edzőnek kellett kikérni az idejét. Bár Bujnenkó ezután faragott a hátrányon, 6 percig gólképtelen maradt az OFKSE, s ez elég volt a komlóiaknak ahhoz, hogy ellépjenek. Bár még volt hátra 13 perc, eldőlni látszott a találkozó. Az orosháziak azonban nem adták fel, sikerült is valamelyest közelebb férkőzniük vendéglátóikhoz, de a hátrány már túl nagy, az idő pedig kevés volt ahhoz, hogy az OFKSE pontot szerezzen.

A Magyar Kézilabda Szövetségben pénteken délelőtt kisorsolták a Magyar Kupa III. fordulójának párosításait. Az Orosházi FKSE-Linamar együttesének nehéz dolga lesz, hiszen a mezőny egyik legerősebb csapatát, a Dabas KC VSE gárdáját kapta ellenfeléül. A mérkőzést a Dabas otthonában játsszák a csapatok, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén a vendégegyüttes, azaz az Orosháza a kedvezményezett. A találkozó hivatalos játéknapja 2019. november 13., a pontos időpontban később állapodnak meg a felek.

Kilvinger Bálint: – Jól kezdtünk, tudtuk, mi a feladatunk. Nem játszottunk jól, de eltudtuk dönteni a mérkőzést.

Ratko Djurkovics: – Nagyon rosszul kezdtünk, fej, láb és szív nélkül játszottunk. Nehéz munka vár ránk, most kerül igazán nyomás alá a csapat.