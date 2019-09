A Targovistét és a Jászberényt is legyőzve lett első a BRSE

Megnyerte a saját rendezésű Boraqua Kupát a Békéscsabai RSE női röplabdacsapata. A tavalyi bronzérmes kék-fehér együttes az első napon a nagyon erős román CSM Targovistét verte ötszettes, nagy csatában, majd vasárnap a Jászberényt múlta felül 3:0-ra.

A torna első találkozóján a Békéscsaba a nyáron jelentősen megerősített román CSM Targoviste csapatát verte 2 órás, izgalmakban bővelkedő találkozón.

Már az első játszma is nagy izgalmakat hozott, amit a Dragan Nesics edzette románok nyertek. Ezek után meglepően magabiztosan a BRSE hozta a 2. szettet. A leghosszabb, 3. játékban ezúttal a románok kerekedtek felül, de a csabai lányok nem adták fel és 20-ra hozták a negyediket ismét döntetlenre alakítva a mérkőzést. Az utolsó játszma is magas színvonalat hozott, amit végül a magyar együttes nyert meg.

A román pontvadászat döntőjébe vágyó, nemzetközileg is magasan jegyzett játékosokkal megerősített CSM Targoviste elleni összecsapás hullámzó játékot hozott. A BRSE nem ismert elveszett labdát, több alkalommal is jelentős hátrányból kapaszkodtak vissza Molcsányi Ritáék. A békéscsabaiaknál bemutatkozott a három nyáron igazolt külföldi játékos, Ashley Evans, Barbara Dapics és Karla Claric is.

– Első alkalommal játszottunk hazai pályán mérkőzés körülmények között, jó volt átérezni ezt a légkört – mondta még az első mérkőzés után Vasja Samec Lipicer, a Békéscsaba vezetőedzője. – Csapatunk nem volt teljes, ennek ellenére helyenként már viszontláttam azokat az elemeket, melyeket az edzéseken gyakorlunk. Játékunk még hullámzó volt, de ilyenkor még természetes és ne feledjük, hogy egy jó csapat volt az ellenfél.

Békéscsabai RSE-CSM Targoviste (román) 3:2 (–26, 16, –28, 20, 12)

Boraqua Kupa nemzetközi női torna, Békéscsaba, 700 néző. V.: Dunszt, Nagy L.Békéscsaba: Evans 5, Glemboczki 16, Klaric 23, Dapic 23, Bodnár 9, Pekárik 16. Csere: Molcsányi (liberó), Fábián 1, Sebestyén. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Targoviste: Van de Vyver, Trica 15, Starcevic 11, Litovcsenko 11, Szredics 9, Prokopic 16. Csere: Vukomanovic, Pamfil (liberók) , Buterez 6, Calota 3, Balae 2. Vezetőedző: Dragan Nesics.

A vasárnap délutáni összecsapáson a Targoviste ellen sima 3:0-s vereséget szenvedő Jászberénnyel találkozott a békéscsabai csapat. Az új idényben azeri válogatott feladóval, ukrán ütővel és Ventura személyében azzal a brazil játékossal erősítette meg a keretét a berényi csapat, aki tavaly még a BRSE svájci CEV Kupa ellenfelét erősítette.

Az első két játszmát különösen erőfeszítés nélkül hozta a formálódó csabai csapat. A harmadikban azonban összeszedte magát a jászsági gárda és sikeresen megnyújtotta a játszmát, de szépíteni nem tudott, a BRSE nyert.

Békéscsabai RSE–Jászberény VT 3:0 (13, 13, 25)

Békéscsaba, 500 néző. Békéscsaba: Evans, Glemboczki, Pekárik, Bodnár Dorottya, Dapic, Klaric. Cs.: Molcsányi (liberó), Bodovics, Sebestyén. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Jászberény: Silcenkova, Bulaics, Alishanova, Ventura, Tóth E., Borsos. Cs.: Mészáros. Vezetőedző: Makai Péter.

További eredmény: Jászberény VT–CSM Targoviste 0:3 (–17, –22, –17)

Békéscsaba, 100 néző. V.: Nagy A., Filius.

Biztos, három szettes győzelmet aratott a román élcsapat. A jól küzdő berényiek csak időnként tudták megnehezíteni Dragan Nesic együttesének dolgát.

A Békéscsabai RSE-nek a szezonkezdet előtt sem maradt üres a hétvégéje, a tervek szerint a lányokra a hétvégén a lengyelországi után ismét egy külföldi túra vár.