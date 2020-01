Támadóval erősít az Előre

Az Előre honlapján kedden délután tették közzé, hogy Lukács Raymond Barna személyében egy 31 éves támadót igazoltak.

A Békéscsaba 1912 Előre kedden délután jelentette be, hogy a Kazincbarcika csapatától leigazolta Lukács Raymond Barnát (31). A játékos a Kisvárda, a Salgótarján, valamint a Mezőkövesd színeiben is szerepelt. A 153 tétmérkőzéssel és 65 góllal bíró támadó a 2019–2020-as őszi szezonban 7 gólt szerzett, köztük a két Békéscsaba ellen vívott találkozón is.

