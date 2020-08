Szarvason szerepeltek a csabai pólósok

A kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund szervezésében három napos nemzetközi serdülő korosztályos tornát rendeztek a szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő fedett 25 méteres medencéjében.

Öt csapat mérte össze tudását, köztük a Swietelsky-Békéscsaba. A csabaiak eredménysora: Békéscsaba–Oázis SC, Budapest 3–23. Békéscsaba–Kecskeméti SN 6–16. Békéscsaba– Luca Locatelli (olasz) 13–9. Békéscsaba–Oázis SC, Budapest 9–28. A harmadik helyért: Békéscsaba– Luca Locatelli (olasz) 11–12.

– Hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat, de meccsről meccsre javult, amit a dobott gólok is alátámasztanak – értékelt Ajtai Miklós edző. – A koncentrációról ugyanez elmondható. Alapembereink végig stabil teljesítményt nyújtottak, de akadtak olyanok, akik csalódást keltettek. Több fiatalt is kipróbáltam, ők is vegyes képet mutattak. Mindenképpen hasznosnak mondható a torna, hiszen ilyenkor látható, hogy hol kell még javítani a játékunkon. Kimondottan jó teljesítményt nyújtottak a két kapuson kívül Osgyán András és Kiss-Schusztek Dávid. Sok munka vár még ránk a tervezett szeptember végi bajnoki rajtig. Bucsi Ferenc kapusunk távozása után új portások után kell néznünk, ugyanis ebben a korosztályban ő volt az egyedüli. Most két szentesi fiatalt, Fási Gergőt és Tóth Leventét teszteltük, akik jó teljesítményt nyújtottak.

A nemzetközi torna három napján a következők kaptak lehetőséget: Fási Gergő, Tóth Levente (kapusok), Born Attila, Bozgán Bence, Csiaki Bence, Dimák Csanád, Fodor Zsombor, Kiss-Schusztek Dávid, Komlódi Marcell, Kósa Bence, Kvasz János, Osgyán András, Paksi Gergő, Pálenkás Zoltán, Schindler Gergő, Szanyi Vencel.