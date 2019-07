Szarvasi kajakosok a válogatott keretben

Makrai Csaba szövetségi kapitány kijelölte, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége pedig jóváhagyta az ifjúsági, valamint az U23-as világbajnokságra utazó magyar válogatott keretét – olvasható a szövetség honlapján.

A korosztályos világbajnokságra talán a legnagyobb név nélkül utazik a magyar válogatott, ugyanis Gazsó Alida Dóra bekerült a felnőtt világbajnokságra készülő női négyesbe, így ő várhatóan nem indul el az U23-as seregszemlén. Gazsó távollétében Pupp Noémi viszi a K1 500 métert is, így ő három számban is rajthoz áll Pitestiben: K1 1000 és K4 500 méteren is harcba száll az érmekért.

A keret tagja két szarvasi fiatal is, az U23-asoknál a K-1 500 m-en induló kétszeres ifjúsági világbajnok Kós Benedek, az ifiknél Opavszky Márk, akivel Tamási Zsombor, Szendy Maximilián és Vajda Bence társaságában a négyes hajóban 500 méteren számol a szövetségi kapitány.

Tavaly szinte földöntúli teljesítményt nyújtott a magyar válogatott Plovdivban, hiszen tíz arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel toronymagasan az élen végzett a vébé éremtáblázatán. Nem lesz könnyű túlszárnyalni ezt a teljesítményt.

Az idei korosztályos világbajnokságnak augusztus 1. és 4. között a romániai Pitesti ad otthont, előtte, július 11. és 14. között a csehországi Racicében rendezik az Európa-bajnokságot.

Az U23-as vb-keret

Fiúk

K1 200 m: Balaska Márk

K1 500 m: Kós Benedek

K1 1000 m: Varga Ádám

K2 1000 m: Koleszár Mátyás, Németh Viktor Máté

K4 500 m: Béke Kornél, Varga Ádám, Erdőssy Csaba, Gecse Márton

C1 200 m: Zombori Dominik

C1 1000 m: Adolf Balázs

C2 500 m: Zombori Dominik, Koleszár Zoltán

C2 1000 m: Fejes Dániel, Simon Sebestyén

Leányok

K1 200 m: Lucz Anna

K1 500 m: Pupp Noémi

K1 1000 m: Pupp Noémi

K2 500 m: Bíben Karina, Bakó Olga

K4 500 m: Kiss Blanka, Sólyom Dóra, Katrinecz Rita, Pupp Noémi

C1 200 m: Kisbán Zsófia

C1 500 m: Bragato Giada

C2 200 m: Bragato Giada, Kisbán Zsófia

C2 500 m: Bragato Giada, Kisbán Zsófia

Az ifjúsági vb-keret

Fiúk

K1 200 m: Orosz Ákos

K1 500 m: Redl András

K1 1000 m: Redl András

K2 1000 m: Őry Zsombor, Erdélyi Tamás

K4 500 m: Opavszky Márk, Tamási Zsombor, Szendy Maximilián, Vajda Bence

C1 200 m: Hodován Dávid

C1 1000 m: Vass Zoltán

C2 1000 m: Horváth Benedek, Besenyei Ádám

C4 500m: Hodován Dávid, Kollár Kristóf, Horváth Benedek, Besenyei Ádám

Leányok

K1 200 m: Rendessy Eszter

K1 500 m: Kőhalmi Emese

K1 1000 m: Zupkó Vanda

K2 500 m: Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter

K4 500 m: Szellák Szabina, Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter, Zupkó Vanda

C1 200 m: Gönczöl Laura

C1 500 m: Opavszky Réka

C2 200 m: Gönczöl Laura, Opavszky Réka

C2 500 m: Gönczöl Laura, Opavszky Réka