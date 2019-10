Pósteleken kezdték meg a pontgyűjtést a Magyar Ligában

Kívánni sem lehetett volna jobb időt egy október közepi szabadtéri atlétikai eseményhez, mint amilyenben része volt a Pósteleki parkerdőben megrendezett Mezeifutó Magyar Liga és amatőr verseny népes mezőnyének.

Már messziről érezni lehetett a csabai sültkolbász illatát, a parkerdőbe kitelepült főzőcsapat körül legalább annyian tolongtak, mint a rajthely körül. Szeretnek Békéscsabára járni a futók, természetesen nem csupán a kulináris élvezetek lehetősége, hanem a kivételesen hangulatos környezet miatt is.

Az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők, még Győrből és Székesfehérvárról is.

– A Magyar Ligában százötvenhárman neveztek, a Sport XXI. program, mezei gyermekversenyre mintegy kétszázan és az amatőröknél is sokan indultak, no, és a versenyőket is sok szülő, edző kísérte el. A mai verseny egyik üde színfoltját Karsai Gábor szereplése jelentette, aki elsőéves ifiként nyert a korosztályában. Örülök Apáti Bence juniorok között aratott sikerének is – mondta Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC ügyvezető igazgatója.

– Felmérőnek szántuk a mai mezeit, az volt a fontos, hogy élvezzem a versenyt. Fizikai és mentális szempontból is nehéz éven vagyunk túl, de most már a jövő évre koncentrálunk, hogy jó alapokról indulhassunk a világbajnokság előtt – mondta Apáti Bence.

A békéscsabaiak másik győztese, Karsai Gábor így látta a versenyét:

– Ideális időben és pályán nagyon jó volt futni, igaz az éles kanyaroknál nagyon oda kellett figyelni, hogy nehogy felbukjunk. Három másodperces előnnyel győztem, ami nem nagy különbség, de azért örülök az első helynek.

Eredmények. Férfi felnőtt, 7000 m: 1. Pápai Márton (Gödöllői EAC 20:51, 2. Ványi Tamás (Budaörsi DSE) 20:51, 3. Fazekas Milán Gábor (KARC) 21:05, 5. Apáti Bence 21:26, 8. Diószegi Dávid (mindkettő Kopp Békéscsabai AC) 21:45. Férfi junior, 7000 m: 1. Apáti Bence, 2. Zsetnyai Ákos (SVSE) 21:35, 3. Marx Balzs (Győri AC) 21:47, 9. Kovács Máté (Kopp Békéscsabai AC) 24:03. Fiú ifjúsági, 6000 m: 1. Karsai Gábor (Kopp Békéscsabai AC) 19:05, 2. Szinte Bálint (Reménység Vác) 19:08, 3. Pintér-Horváth Mátyás (Győri AC) 19:11, 6. Szabó Ádám (Kopp Békéscsabai AC) 19:45. Újonc-serdülő, 4000 m: 1. Árvai Róbert (TSC-Geotech) 13:12, 2. Vig Bálint (Győri AC) 13:26, 3. Pető Gábor (Tempo-Aqua) 13:32, 10. Zahorán Milán (Kopp Békéscsabai AC) 14:06.

Nyílt amatőr, 7000 m: 1. Takács Márton 20:10, 2. Komáromi László Tamás 20:53, 3. Borbély Ferenc 21.10.

Női felnőtt, 6000 m: 1. Merényi Panna (Ikarus BSE) 20:33, 2. Pap Csilla (Kopp Békéscsabai AC) 20:48, 3. Lendvai Luca (Győri AC) 21:38, 5. Mihály Réka 22:15, 6. Pavuk Tíra (mindkettő Kopp Békéscsabai AC) 22:27. Női junior, 6000 m: 1. Merényi Panna, 2. Lendvai Luca, 3. Zatykó Luca (Győri AC) 21:50. Leány ifjúsági, 4000 m: 1. Varga Gréta Barbara 13:17, 2. Kirsch Natália (mindkettő SVSE) 13:58, 3. Jó Alíz (Győri AC) 14:13. Újonc-serdülő, 3000 m: 1. Zalay Zóra (DOVASE) 10:13, 2. Iker Natália (Szombathelyi SI) 10:19, 3. Tóth Lenke (DOVASE) 10:22, 9. Kis Petra Sára (Gyulasport NKft.) 10:49, 10. Kovács Alexandra (Kopp Békéscsabai AC) 10:52.

Nyílt amatőr, 6000 m: 1. Gyebnár Éva 24:05, 2. Frankó Csilla 24:45, 3. Király Kinga 25:33.