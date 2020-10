Nehezen adta meg magát a Dévaványa

Mutatjuk a női futsal Magyar Kupa mérkőzéseit.

Atomerőmű SE–Dévaványai SE 6–4 (1–1)

Női Magyar Kupa-mérkőzés, 1. forduló, Paks. V.: Pekoli (Álló, Mihálovics). Dévaványa: Szabó A. –Nagy Z., Kurai, Furka, Kovács K. Cs.: Beinschróth, Szabó T., Zeller, Molnár K., Tóth N. Kasznár. Edző: Tanács Zoltán. G.: Klézli a 15., a 24., a 35., Sajabó a 25., Maláti a 26., Trapp a 30., ill. Kurai a 18., a 29., a 32., Molnár K. a 28. percben.

Az első félidőben egy-egy gól esett mindkét oldalon. Fordulás után az NB II Nyugati csoportjában szereplő paksiak két perc alatt háromszor bizonyultak eredményesnek, de 1–4 után Molnár Kitti és a végül 3 találatig jutó Kurai Nikolett eredményes megmozdulása révén egy gólra felzárkózott a Dévaványa. A Paks ismét elhúzott két góllal, de Kurainak köszönhetően újra nyílttá vált a csata, amit a mesterhármasig jutó Klézli Szandra zárt le.

Csorvási SK–SK Tóalmás 2–10 (0–8)

Női Magyar Kupa-mérkőzés, 1. forduló, Békéscsaba. V.: Krajcsovicz (Szigeti, Gyebrovszki). Csorvás: Hoffmann – Volent, Kurta, Kis V., Sánta. Cs.: Zvolenszki, Németh V., Balikó, Kis K. G.: Sánta a 28., Zvolenszki a 38., ill. Véglás a 6., a 18., Képes a 6., a 15., a 26., a 28., Márton a 8., a 9., a 15., Borók a 10. percben.

Hogy az előző napi szegedi Crazy5k futás (melyen a csorvási csapat több tagja vett részt), vagy más, de tény, hogy megilletődötten kezdett vasárnap a „hazai” pályán, a békéscsabai ideiglenes otthonában parkettra lépő csorvási csapat. A hazaiakkal egy csoportban lévő, idén futsal-bajnokságban először szereplő SK Tóalmás csupán egy cserével állt ki, de így is frissebbnek mutatkozott. Képes Vanda és Márton Dóra vezérletével már a szünetig 8 gólt rámoltak be a házigazdáknak, amire a 2. félidőben még „rápakoltak” két góllal. A hazaiak becsületükre legyen mondva, küzdöttek a szépítésért, amit Sánta Julianna és Zvolenszki Vivien révén sikerült is elérniük. G. P.