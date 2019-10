Mokcsay ötödik a korosztályában

A napokban rendezték megy a SPAR Budapest Maratont, ami a fiatal orosházi triatlonistának, Mokcsay Péternek a 3. maratoni távja volt.

Ebben az évben nem a 42 kilométeres versenyt határozták meg fő célként, inkább az úszásra és a rövidebb távokban való gyorsulásra összpontosítottak.

– Jó nyári alapozás után, az Ultrabalatonon mutatott teljesítményem alapján azonban úgy indultam neki a versenynek, hogy akár egy perccel is megjavíthatom a 3:36:45-ös legjobb eredményemet – mondta a sportoló. – A rajtot követően beálltam a 3 óra 30-as iramfutók mögé. Már a verseny elején felvettem a nagyon egyenletes, 4:50 perc/km körüli tempót. A 21. kilométert 1 óra 43 percnél hagytuk el. Harminc km-ig még tartottam a tempót az iramfutókkal, viszont nem sokkal ezután többen leszakadtunk róluk. A Margit szigeten és környékén a sok hídra való fel-le futástól az addig is savasodó lábaim elkezdtek görcsölni. A hátralévő 11 km-en már csak a célba érkezésre tudtam gondolni, ami 3 óra 43 perc 19 másodperces idővel sikerült is.

Ez az eredmény a korosztályban a 20 főből az 5., abszolútban a 637. helyre volt elég a közel 5000 fős mezőnyben.