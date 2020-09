Minden éremből jutott egy az Alföld Vívó Akadémia fiataljainak

A serdülő csapat arany-, Gachályi Gréta ezüst-, Juhász Hanna Réka bronzérmes lett a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia színeit képviselő párbajtőrözők közül a Balatonfüreden öt napon át zajló Olimpici országos bajnokságon.

Júniusról szeptember közepére halasztották a legfiatalabb vívók seregszemléjét, az Olimpici országos bajnokságot. A koronavírus járvány miatt szigorú szabályok mellett megrendezett versenyen hagyományosan jól szerepeltek a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia versenyzői. Mindhárom éremből szereztek egyet-egyet, egyéb értékes helyezések mellett.

A sort a törpici lányok kezdték, s Juhász Hanna Réka révén máris érmet ünnepelhettek a csabaiak. Hanna három magabiztos győzelemmel jutott a legjobb négy közé, ahol vereséget szenvedett a verseny legnagyobb esélyesétől, ám élete legjobb bajnoki eredményét elérve bronzérmes lett. Egész éves teljesítménye elismeréseként az összesített pontverseny dobogójára is felállhatott. A csapatversenyen Virág Reginával, Somogyi Alízzal és Pataki Annával éppen lemaradtak a dobogóról, negyedik helyen végeztek.

A törpici fiúknál Petrovszki Áron jutott a legtovább, tizenegyedik lett. A csapat (Petrovszki, Anda Milán, Szelezsán Martin) a lányokhoz hasonlóan negyedik lett.

Az újonc korosztály versenyén egyedül Gachályi Grétának szoríthattak a csabaiak, és ő nem is okozott csalódást. Kicsit jobban izgult a szokottnál, de így is szép győzelmekkel jutott döntőbe. Az első helyért régi riválisával, a miskolci Nagy Emmával kellett megküzdenie, s ha szoros csatában is, de kikapott tőle (13:15), ezüstérme azonban így is nagyszerű teljesítmény. Ezzel az összesítésben is a második helyen végzett.

A serdülőknél először a fiúk léptek pástra, s Krnács Tamás és Apáti Bálint is felkerült a 32-es táblára, ahol mindketten szoros vereséget szenvedtek.

A serdülő lányokban különösen bíztak az AVA edzői. Az eleje rosszul alakult, így hárman is egy ágra kerültek. Gachályi Gréta először Dékány Viktóriát majd az ujjsérüléssel küszködő Oláh Lilit is búcsúztatta. Kovács Emese (szintén sérülten) egyetlen találattal kapott ki, így ő is kiesett. A nyolcas döntőben aztán újra nem bírt Nagy Emmával, ötödik helye az idősebbek között így is remek teljesítmény. Oláh Lili a serdülők összetett ezüstérmét kapta meg.

Az elmúlt években elkényeztette a sportszeretőket a Dékány Kinga, Kazár Dóra, Petri Renáta fémjelezte csapat, hiszen mindent megnyertek, amit csak lehetett. A serdülő lány csapat az ő nyomdokukba szeretne lépni, s kiválóan rajtolt. A verseny elején két meglepetés csapattal találkoztak, s az MTK 2, valamint az Interfencing Debrecen legyőzése sem jelentett nehéz feladatot (45:29 és 45:27). A döntőben aztán a várt legnagyobb ellenfél, az MTK következett, soraiban a már kadet válogatott Wimmer Dorinával, s a nem akármilyen felmenőkkel rendelkező egyéni bajnokkal Nébald Franciskával. A lányok egymást múlták felül, fegyelmezetten, végig vezetve győztek.

– Ki merem jelenteni, hogy új, sokra hivatott csapat született. Dékány Viktória, Gachályi Gréta, Kovács Emese és Oláh Lili még sok örömet fog okozni a csabai vívás barátainak – jegyezte meg a békéscsabai pengeforgatókra méltán büszke vezetőedző, Galli Zsolt.