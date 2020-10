Mezőhegyesi csapatsiker született a lovasterápiás versenyen

A XVI. Magyar Lovasterápia Szövetség díjlovas- és lovasterápiás ­versenyéről szép sikerrel tért haza a mezőhegyesiek csapata. Az összesített versenyben a tizenkilenc résztvevő közül Nóniló nevű gárdájuk harmadik helyezést ért el.

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és támogatásával szeptember utolsó hétvégéjén rendezte meg a XVI. Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas- és Lovasterápiás Versenyét Fóton. Az előző évekhez hasonlóan, három napon keresztül, külön pályákon magyar és külföldi profi díjlovasok és sérüléssel élő gyerekek lovasterápiás versenyei zajlottak.

A legnépesebb pálya a lovasterápiás versenyszámok helyszíne volt. A három nap alatt 19 gyerekcsapat, összesen 121 gyerek mérte össze a tudását több kategóriában. A kategóriákat a sérülés fajtája (hiperaktív, tanulásban és értelmileg akadályozott, látássérült), a lovaglásnem (díjlovaglás ügetésben és lépésben, lovaglás önállóan és vezetett lovon, gyógypedagógiai voltizsálás), valamint a korcsoport határozta meg. A terápiás verseny összdíjazása 6 millió forint volt, a gyerekek ezenkívül hasznos és értékes ajándékokkal térhettek haza.

A Jámbor Vilmos-emlékversenyen csapatok versenyeztek egymással vezetett lovon. A gyerekeknek játékos feladatokat kellett lóháton megoldaniuk. A gyógypedagógiai lovas torna versenyszámra hiperaktív, tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott gyermekek nevezhettek három életkori kategóriában. A Mádl Ferenc-emlékversenyen a versenyzők bármilyen mesét, történetet előadhattak, amelyben a lovason kívül a ló is fontos szerepet kapott.

A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolát hét diák képviselte Fóton. A versenyre való eljutásukat az önkormányzat támogatta.

– Szerencsés helyzetben vagyunk. Mezőhegyes híres a lovasmúltjáról, -jelenéről. Kis csapatunknak lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak lovagoljunk, hanem a versenyekre saját vizsgázott terápiás lovat is vigyünk. Ő India. A versenyre való szállításáról a ménesbirtok gondoskodott. Csapatunk (Nóniló) az idén is számos versenyszámba benevezett a díjlovaglástól a lovas tornáig. A versenyen az iskola tanulói dobogós helyezéseket értek el – számoltak be hírportálunknak.