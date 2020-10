Korai búcsút vettek a Hepp-kupától a békésiek

Korán, a 3. fordulóban elbúcsúzott a Békési SZSK férfi csapata az idei Hepp-kupa versengéstől, a viharsarki együttesnek a Vásárhelyi Kosársuli parancsolt megálljt.

Bár néhány pernyi játék után 8:0 állt az eredményjelzőn, hamar magára talált a vendég együttes. Fokozatosan átvette az irányítást, Kriszticsék csak futottak az eredmény után. Ráadásul a békési magasembert, Meleget sérülés miatt csak rövid ideig lehetett a pályán tartani, Cvijin pedig hamar kipontozódott, így alacsony szerkezetű csapattal kellett versenybe szállni a jóval magasabb vásárhelyiekkel. Ez a küzdelem most nem hozott eredményt, már 20 ponttal is vezetett a Kosársuli. Szépen, eredményesen is kosárlabdáztak a korábbi békéscsabai edző, Tóth Tamás fiai. A békésiek elsősorban védekezésben maradtak el a várt teljesítménytől.

Békési SZSK-Vásárhelyi Kosársuli 76:93 (16:22, 21:28, 14:21, 25:22)

Hepp-kupa, 3. forduló. Békéscsaba, 150 néző. V.: Tóth Cecília, Varga, Drenyovszki. Békés: Széphelyi (2), Balog G. (13/6), Krisztics (14/6), Meleg (2), Hargitai (13/3). Cs.: Frikker (21/6), Cvijin, Vass (9/9), Szabó B. (2), Szabó M. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Kosársuli legjobb dobói: Varga Á. 19/6, Béres 15/9.

Balog Vilmos: – Gratulálok a Vásárhely csapatának, megérdemelten jutott tovább, jobb volt nálunk, összeszokottabb, rutinosabb csapatnak bizonyultak. Viszont örömteli dolog, hogy a mérkőzésen nem kellett a játékvezetéssel foglalkoznunk, a pályán a két csapat dönthette el a továbbjutás kérdését.