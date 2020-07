Kikapott az újonctól az Előre

Idegenben kapott ki az Előre. Debreceni EAC–Békéscsaba 1912 Előre 2–0 (0–0).

Felkészülési mérkőzés, Debrecen, Egyetemi sporttelep, 350 néző. DEAC: Szabados – Nagy Z., Szabó K., Belényesi, Orosz – Takács P., Spitzmüller, Sándor T., Damásdi – Székely, Urbin. Játszott még: Acsádi (kapus), Ramos, Burai, Bíró P., Soltész, Kertész, Kiss, Hussein. Vezetőedző: Balogh Pál. Békéscsaba: Uram – Szalai, Nagy S., Bora, Mészáros M. – Babinyecz, Király, Kitl, Pantovics – Paudits, Lukács. Játszott még: Ribánszki (kapus), Kovács Á, Oláh L., Gránicz, Hodonicki, Szabó P., Váradi, Lászik. Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

A szombat délelőtti, nagy melegben lejátszott találkozón az NB II-es újonc debreceniekhez látogatott a csabai együttes. A vendégeknél Farkas M., Máris, Bidzilya, Hursán és Gréczi M. sérülés miatt nem szerepelhetett. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a legnagyobb helyzet Lukács előtt adódott a 42. percben, de az ötösről nem tudott a kapuba találni.

Fordulás után mindkét edző több cserejátékost is pályára küldött. Továbbra is jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, a lila-fehérek többször is veszélyeztettek, de a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztak. A legnagyobb csabai lehetőséget Gránicz hagyta ki a 77. percben, aki közelről hibázott. Ahogy az lenni szokott mindez megbosszulta magát, és a hazaiak a 84. percben Kiss, majd a 86. percben Burai révén bevették Ribánszki kapuját, és megnyerték a küzdelmes találkozót.