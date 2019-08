Kezdenek összerázódni a favoritnak kikiáltott együttesek a megyei első osztályban

Meglepetések nélküli forduló volt a 3. a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, hiszen mind a négy helyszínen az esélyesebb gárda győzött.

A Szarvas Jaminában, a Körösladány Orosházán, a Békéscsaba Szeghalomban idegenben győzött, s csak a Gyula az egyetlen pályaválasztó, amely sikert könyvelhetett el.

Jamina SE–Szarvasi FC 0–3 (0–0)

Megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés. Békéscsaba, 150 néző. V.: Zahorán. Jamina:Szólik – Faragó (Sebők), Kovács I., Ulrich, Bencsik Cs., Szudár (Zubor) – Murvai, Miklya, Gál (Németh), Darányi (Leszkó) – Okos. Edző: Pozsár Gábor. Szarvas: Krnács – Medvegy, Süli, Bakró (Polonszki), Vozár – Styecz (Varga I.), Zima, Furár (Kiri M.) – Kriska, Farkas J., Sindel (Klimaj). Edző: ifj. Somogyi János. G.: Styecz az 53., Farkas J. a 74., a 84. percben. Jó: Bencsik, Murvai, Kovács I., ill. Süli, Furár, Farkas J., Styecz.

Pozsár Gábor: – Amíg bírtuk erővel, jól tartottuk magunkat, de a szerda-szombat ritmust nem bírjuk. Elismerésem a Szarvas megérdemelt győzelméhez. ifj.

Somogyi János: – Tudtuk, hogy a jelentősen megerősödött Jamina ellen nem lesz egyszerű megszerezni az első gólt. Nagyon örülök, hogy utána tetszetősen játszottunk. Ez egy nagyon értékes győzelem, mert nem sokan fognak innen ponttal távozni. Orodán Bertold

Szeghalmi FC–Békéscsaba 1912 Előre II. 1–3 (0–2)

Szeghalom, 160 néző. V.: Jakab. Szeghalom: Démusz – Nagy M. (Pálinkás), Cserna R., Wéber, Gedó – Tatár (Seres), Veres, Urbán – Komlósi, Vass (Bakk), Sztojka. Megbízott játékos-edző: Bondár Attila.Békéscsaba: Czinanó – Gigacz, Dávid, Babinyecz, Fodor – Pusztai, Balog Zs., Styecz – Váradi, Ilyés (Bukor), Molnár J. (Kmetykó). Edző: Brlázs Gábor. Kiállítva: Váradi (reklamálásért) a 82. percben. G.: Wéber az 54., ill. Váradi a 8., Molnár J. a 28., Styecz a 83. percben. Jó: Wéber, Cserna, Nagy M., Gedó, ill. az egész csapat.

Bondár Attila mb. játékos-edző: – Az első negyedórában nem találtunk magunkra, ismét nagyon hamar gólt kaptunk. A kiállítás után nem tudtunk élni a lehetőségekkel.

Brlázs Gábor: – Nagyon értékes és fontos három pontot szereztünk. A jogtalan kiállítás jelentősen megnehezítette a dolgunkat, de a csapat most hatalmasat küzdött. Zsombok János

Gyulai TFC–Nagyszénás SE 2–1 (1–1)

Gyula, 250 néző. V.: Bakos. Gyula: Kajári – Zsömbörgi, Szabó Cs. (Hoffmann), Nagy S., Kukla Zs. – Bagyinszki, Radics – Bojtos (Repisky), Czirok, Pilán (Nagy G.) – Bozsó (Rácz). Edző: Berényi Tibor. Nagyszénás: Blaskó – Godár, Borgulya, Rafaj, Vajgely (Szilágyi) – Juhász, Nyéki, Vili (Márk), Miszlai (Libor) – Nagy Sz. D., Vincze (Simon L.). Játékos-edző: Tasi Róbert. Kiállítva: Rafaj (második sárga lap után) a 63. percben. G.: Czirok a 45., Bozsó a 49., ill. Nagy Sz. D. a 9. percben. Jó: Bagyinszki, Bozsó M., Czirok, Bojtos, ill. Blaskó, Miszlai, Vajgely, Libor.

Berényi Tibor: – Az első félidőben több labdát eladtunk, ebből is kaptuk a gólt, viszont az egyenlítés jókor jött. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de ma kicsit tompábbak voltunk, így csak egy góllal tudtunk felülkerekedni a jól küzdő ellenféllel szemben.

Tasi Róbert: – Jól kezdtük a mérkőzést, a gól is jött, de sajnos az ellenfél jókor egyenlített. Elismerésem a csapatomnak a hozzáállásához. Tíz emberrel is nagyot küzdöttünk, megérdemeltünk volna egy pontot. Vincze Gyula

Orosházi MTK-ULE–Körösladány MSK 0–2 (0–1)

Orosháza, 290 néző. V.: Barta. Orosháza: Lévai – Kasuba, Dajcs, Kukovecz, Szabó N. (Horváth M.) – Harangozó, Simon R., Fehér (Deli) – Takács (Bónus), Mazán, Szabó Á. (Barna). Edző: Buza Barna.Körösladány: Nagy B. – Polák, Vincze (Krajcs), Szántó M., Zsíros – Szabó Á., Ruzsa Z., Zelenyánszki – Burai, Prasler (Bartik), Papp Zs. (Laksteter). Edző: Fodor Sándor. G.: Szabó Á. a 9., Burai a 75. percben. Jó: Dajcs, Harangozó, ill. Prasler (a mezőny legjobbja), Zsíros, Szabó Á., Nagy B., Ruzsa Z., Zelenyánszki.

Buza Barna: – Tudunk ennél is jobban játszani. Megvoltak a helyzeteink, hogy jobb eredményt érjünk el. A jövőben élesebbnek kell lennünk és a helyzeteinket is jobban ki kell használnunk.

Fodor Sándor: – Amit terveztünk, meg is valósítottuk. Komoly labdabirtoklási fölényben voltunk, jöttek a gólok is, emellett több százszázalékos helyzetünk volt, az ellenfelünknek is volt kettő. Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. B. B.

Az osztály góllövői

A megyei I. osztály góllövőlistájának élmezőnye: 4 gólos: Farkas J. (Szarvas). 3 gólos: Papp Zs. (Körösladány), Nagy Sz. D. (Nagyszénás). 2 gólos: Czirok (Gyula), Mazán (OMTK-ULE 1913), Ruzsa Z., Knyihár (Körösladány). 1 gólos: Takács, Mazán (Orosházi MTK-ULE 1913), Juhász, Vincze, Libor (Nagyszénás), Kmetykó, Ilyés, Molnár J., Szabó Zs., Fodor Zs., Váradi, Molnár J., Styecz (Békéscsaba II.), Szabó Á., Burai, Kisari (Körösladány), Pilán, Bojtos, Bozsó (Gyula), Okos, Darányi (Jamina), Wéber (Szeghalom), Styecz (Szarvas).

Következik

A megyei I. osztályú bajnokságban a 4. forduló következik. A program: Szeptember 7., szombat, 16.30: Gyulai TFC–Orosházi MTK-ULE, Békéscsaba 1912 Előre II.–Jamina SE, Szarvasi FC–Körösladány MSK. Szeptember 8., vasárnap, 16.30: Nagyszénás SE–Szeghalmi FC.

A megyei I. o. állása

1. Gyulai TFC 2 1 — 5—3 7

2. Körösladány 2 — 1 10—2 6

3. Szarvas 2 — 1 5—1 6

4. Békéscsaba II. 1 2 — 8—6 5

5. OMTK-ULE 1913 1 1 1 4—4 4

6. Jamina SE 1 — 2 2—6 3

7. Nagyszénás — 2 1 6—7 2

8. Szeghalom — — 3 1—12 0