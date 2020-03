Győzelemmel búcsúzott a BRSE a Challenge-kupától

Kedden délután, a Challenge-kupa negyeddöntőjében az Olympiakosz Pireusz ellen lépett pályára a Swietelsky-Békéscsabai RSE.

Olympiakosz Pireusz (görög)–Swietelsky-Békéscsaba 2:3 (17, 17, –20, –21, –9)

Röplabda Challenge-kupa negyeddöntő, 2. mérkőzés, Pireusz, 350 néző. V.: Cédric Grellier, Magnus Hagström (svájci, svéd). Olympiakosz: Zsivojinovics 11, LAMPRUSZI 8, Hrisztodulu 2, Scott 14, ZAHAIU 9, HIPPE 14. Cs.: Kakoratu, Konomi (liberók), Szantopulo, TOTSZIDU 13, Jota 2, Kalantaridu 6, Konsztantinidu 1, Milentijevics. Vezetőedző: Branko Kovacsevics. Békéscsaba: COLLAR 21, JERKOV 15, PEKÁRIK 12, Grbics 3, KLARIC 18, Bodovics 6. Cs.: Molcsányi (liberó), Szedmák, Fábián. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:1, 11:3, 15:9, 23:12, 24:17. 2. szett: 1:5, 4:8, 14:9, 19:15, 23:16. 3. szett: 3:2, 8:14, 13:17, 15:20, 18:23. 4. szett: 2:3, 7:9, 12:15, 16:21, 21:22. 5. szett: 4:9, 7:12, 9:14.

Messze nem az a félelmetes atmoszféra fogadta a békéscsabai együttest Pireuszban, amire korábban számítani lehetett, alig néhány száz néző tapsolt csak a lelátón jól kezdő görög csapatnak. Vasja Samec Lipicer 5:1-nél, majd percekkel később 11:3-nál is adhatott instrukciókat tanítványainak. A csabaiak meglehetősen kiismerhetően játszott, a hazaiak eredményesen támadtak és remekül sáncoltak. Rendre szétszedték a blokkot a pireusziak, és tökéletesen uralták a játékot, nagyon könnyem és gyorsan jutottak el a szettlabdáig. Az utolsó szakaszban valamennyire felzárkózott a BRSE, de Collar elemi erejű, de hosszú nyitása pontot tett a játék végére.

Amilyen jól kezdték a 2. szettet a békéscsabaiak, olyan rosszul folytatták, mert buta hibák sorozatát követték el, még a máskor oly magabiztos Molcsányi Rita is feltűnően sok labdát „nézett be”, s a gyorsabb, fejben frissebb hazaiak egy 8:0-s rohammal ismét páholyban érezhették magukat. Fábián Fanny váltotta Tanja Grbicset a feladó posztján, a vendégcsapat ezután tudott felzárkózni 4 pontra. Rosszul fogadott a BRSE és 8 szettlabdához jutott az Olympiakosz. Egyet hárított ugyan a Csaba és egy outra pattant sánc után eldőlt a továbbjutás kérdése is.

A Csaba a 3. szettben kezdett el felszabadultan játszani a szinte teljes cseresorát szerepeltető Pireusz ellen. Klaric remek nyitásait követően, a feljavuló Collar pontjaival elhúzott 6 ponttal, ami majdnem meg is maradt a játszma végére, szépített a Csaba.

A 4. játszma szorosan alakult, de jobbára a BRSE vezetett, olykor 5 ponttal is. Három játszmalabdája is volt BRSE-nek, Collar szépen befejezte, jöhetett a döntő játszma.

Innentől kezdve a csabaiak már szerettek volna győzelemmel elköszönni a Challenge-kupától. Nekik is állt a zászló, és nem is engedték már ki a győzelmet, Collar bombájával véget ért a találkozó és a csabai kupakaland is.

A legjobb 4 közé 1–1-el, 5:4-es szettaránnyal Olympiakosz jutott.

