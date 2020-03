Forma–1: sok ezer fotót készített a hazai nagydíjakról Kiss Zoltán

Egyedülálló, saját maga készítette sokezres fotógyűjteménnyel rendelkezik a Forma–1 magyarországi nagydíjairól Kiss Zoltán. Lapunk közelmúltban Unicum-díjjal kitüntetett fotóriportere 1973-ban, az Osztrák Nagydíjon látta először személyesen a száguldó cirkuszt, és már ott fényképezett, illetve filmezett is.

Mindig is érdekeltek a technikai sportok, és mint a férfiak többsége a 1970-es években, én is motoroztam – szólt hobbijának előzményeiről Kiss Zoltán. – 1973 nyarán barátommal, Ház Gézával gondoltunk egy merészet, és elhatároztuk, hogy motorkerékpáron – mindkettőnknek Simpson Starja volt akkoriban – kiutazunk Ausztriába, és az Österreichringen megnézzük a Forma–1-es versenyt.

Hozzátette, a szüleit nem volt könnyű meggyőzni, időbe telt, amíg sikerült elérni, hogy rábólintsanak az egyáltalán nem veszélytelen kalandra. Mint mondta, éppen technikusi iskolába járt Szegedre, és dolgozott is közben, így összehozta a pénzt a túrára.

– A térképen bejelöltük, hogy hol állunk majd meg útközben. Fiatalok voltunk, így nem okozott gondot, hogy kempingezzünk, hiszen a távolságot természetesen nem egyben tettük meg. Érintettük Dunaföldvárt és az osztrák határt. Maga a ring Graztól olyan 160-180 kilométerre fekszik – idézte vissza. Mint elárulta, akkoriban más volt a közlekedés. Jóval kevesebb autó és motor futott, kisebb forgalomban kellett haladni, nyugodtabb volt az élet.

Fotó és film készült, Knézy Jenővel is találkoztak

– Előzetesen egyébként inkább csak olvastunk és hallottunk erről a technikai sportról. Tévéközvetítések nem igen voltak nálunk. Annyira nem, hogy a nagydíjon összefutottunk a Magyar Televízió két sportriporterével, Dávid Sándorral és Knézy Jenővel. Váltottunk is néhány szót, és nagyon csodálkoztak, hogy mit keres ott két magyar fiatal. Tervezték, hogy majd lesznek nálunk is Forma–1-es élő közvetítések, illetve talán már felmerült a Hungaroring építésének elképzelése is. A két médiaszakember pedig egyfajta tanulmányúton járt ott.

Kiss Zoltán elmondta, akkoriban a belépő nem volt drága, kevésbé „vaskos” valutakeretük elegendő volt a jegyekre, s még a futam után körbeutazták Ausztriát, néhány nevezetes részre fókuszálva. A motoros út alatt kempingeztek, illetve alkalmanként motelekben szálltak meg, ami nem számított annyira drágának.

– Maga a verseny a mai napig meghatározó élmény – folytatta a gondolatot Kiss Zoltán. – Olyan nagyágyúkat láthattunk, mint Emerson Fittipaldi vagy Jackie Stewart, s még sorolhatnám. Az első fotókat is itt készítettem a száguldó cirkuszról, mégpedig Zenit típusú tükörreflexes fényképezőgéppel, illetve egy ahhoz tartozó fotópuska teleobjektív segítségével, amivel egészen közelre tudtam hozni a témákat, a karaktereket, az autókat. Akkoriban még nem övezték olyan komoly biztonsági intézkedések a futamokat, mint napjainkban. Így a bokszutca tetejéről fényképeztem, és egy 20 perces filmet is készítettem egy Kvarc típusú felvevővel. A kisfilmet a riporter digitalizálta, és most is látható Kiss Zoltán Youtube-csatornáján. Fotóriporterünk érdekességként elmondta, a gimnáziumban mindketten angolból érettségiztek, németül nem tudtak, mégis kiválóan elboldogultak nyelvtudásukkal Ausztriában.

A Hungaroring hozott számára fordulatot

Az Osztrák Nagydíj után Kiss Zoltánt még inkább érdekelni kezdte a Forma–1, mindent elolvasott, követett, amihez hozzájutott, és igyekezett is közelebb jutni a versenyek világához. Még kétszer járt Österreichringen, de az áttörés később következett.

– Fordulatot hozott a Hunga-roring építése – ecsetelte. – Az 1973-as Osztrák Nagydíj után azt hiszem, a másik legalább akkora élmény az első magyar nagydíj volt. Szerintem annyi embert soha nem láttam még, mint 1986-ban Mogyoródon és annak környékén.

Michael Schumachert is többször fotózta

Azóta számos futamon, több mint tízszer volt ott a Hungaroringen. Megtörtént, hogy a nézőtérről figyelte az eseményeket, de többször lehetősége nyílt arra is, hogy egészen közel jusson a versenyzőkhöz, az autócsodákhoz, regisztrált riporterként. Sok ezer kép született, diapozitívok és -negatívok egyaránt őrzik a mára történelmi csaták emlékét.

– A fotók ma is jó állapotban vannak, amelyeket szeretnék digitalizálni, ez időigényes munka. Azokból később nyomtatott nagyítás is készülhet – tette hozzá. Kedvenc képei közé tartozik az a fotó, amelyet a Forma–1 egyik legnagyobbjáról, Michael Schumacherről, annak kezdeti ferraris időszakából készített, de Damon Hill és az összes nagyágyú is ott szerepel a gyűjteményben.

Jackie Stewart örömmel fogadta a videóját

A már említett 20 perces filmnek is jelentősége lett. A kisfilmet – amin Jackie Stewart is szerepel – digitalizálta, és kiírta akkor még VHS-kazettára. Majd megtalálva az egyetlen alkalmas pillanatot, az 1990-es években a Magyar Nagydíj egy pénteki napján átadta azt az egykori kiváló versenyzőnek, aki ebben az időszakban egy Forma–1-es klub tulajdonosa volt. Jackie Stewart annyira jó néven vette a gesztust, hogy beinvitálta a motor home-ba, ahol megnézték a kis összeállítást. A nosztalgikus pillanatok annyira megtetszettek a legendának, hogy még a szerelőműhelybe, az autók közé is meghívta a riportert, és egy közös kép is készült kettejükről.

Kérdésünkre Kiss Zoltán hangsúlyozta, minden versenyzőt tisztel, azokat is, akik kevésbé jó eredményeket értek el, hiszen a technikának óriási szerepe van a végső sorrend kialakulásában: – Ha egyetlen klasszist kellene kiemelnem, Ayrton Sennát említeném. Elképesztő tehetség és személyiség volt. Emlékszem, közel álltunk a pályához, és szinte hallható volt, hogy mindig ugyanabban a századmásodpercben vált. Gyors volt és pontos. Egész testével a győzelemre koncentrált.

Kiss Zoltán 1973-ban készített videója. A 12 perces anyag egy vágott videó, amit maga a készítő rakott fel Youtube-ra.

Kiss Zoltánt Unicum-díjjal jutalmazta a Békés Megyei Hírlap a közelmúltban.