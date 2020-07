Európa-bajnoki röplabda meccseket rendeznek Békéscsabán

2023-ban Békéscsaba lesz az U16-os leány Európa Bajnokság egyik házigazdája – olvasható a BRSE Facebook oldalán.

Megérkezett a hivatalos értesítés az Európai Röplabda Szövetségtől (CEV), melynek értelmében Magyarország és Szerbia közösen rendezheti meg 2023-ban az U16-os leány Európa Bajnokság döntőjét, Békéscsaba és Belgrád helyszínekkel.

A sportág nagyhatalmának számító Szerbiával az elmúlt évek során egyre szorosabb szakmai nexus alakult ki, melynek fontos mérföldköve volt az idén márciusban aláírt együttműködési megállapodás, melyet Dr. Kovács Ferenc az MRSZ és Zoran Gajić, a Szerb Röplabda Szövetség elnöke látott el kézjegyével. Ezt a folyamatot erősíti tovább a 2023-as U16-os leány Eb megrendezése, melynek magyarországi helyszíne Békéscsaba lesz.

Baran Ádám, a BRSE elnöke óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy Békéscsaba rendezheti ezt a tornát.

– A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület az elmúlt évtized legeredményesebb hazai klubja felnőtt és utánpótlás szinten is. A rendezési jog az elvégzett munka gyümölcse. A városnak és a klubnak is kiemelt célja volt, hogy nemzetközi sporteseményeket hozzunk Békéscsabára, ami 2023-ban meg is valósul. Adott az infrastruktúra, hiszen nemrég épült fel a Békéscsabai Röplabda Akadémia sportcsarnoka, valamint ősszel elkészül a Sportok Háza projekt keretében a városi sportcsarnok is, amely minden szempontból alkalmas lesz egy ilyen nagyszabású esemény megrendezésére. Békéscsabán nagyon szeretik a röplabdát, így külön öröm, hogy a sportág révén kerül újra a város a nagy nemzetközi sportrendezvények vérkeringésébe.

A rendezési jog elnyerését Ludvig Zsolt, az MRSZ főtitkára is jelentős sportdiplomáciai sikerként értékelte.

–A CEV megbízható partnerként tekint a Magyar Röplabda Szövetségre, így a fiatal röplabdázók első nagy eseményével járó felelősséget is bátran bízta ránk. A társrendezőink szintén rutinos eseményszervezők, s a velük kialakított baráti kapcsolat biztosítja az események zökkenőmentes lebonyolítását. Sportszervezési csapatunk az utóbbi években sokszor bizonyította rátermettségét, s a helyszínek is tökéletesen megfelelnek egy magas szintű kontinentális bajnokság sikeres megrendezéséhez.

Előzmény:

Belgrád és Békéscsaba közösen rendezheti az U16-os Eb döntőt 2023-ban