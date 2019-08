Érvényesült a papírforma

Nem sikerült az orosházi férfi kézilabdázók élvonalbeli debütálása. A zöld-sárgák szoros első félidő után 8 gólos vereséget szenvedtek Gyöngyösön a legújabban Farkasok néven becézett házigazdáktól.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Orosházi FKSE-Linamar 32–24 (14–13)

NB I.-es férfi kézilabda-mérkőzés. Gyöngyös, 850 néző. Vezette: Altmár Kristóf, Horváth Márton.

Gyöngyös: TÓTH M. – Urbán 1, HERCEG 3, Hegedűs 1, Gerdán, Varsandán 2, Duris 3. Csere: Gödör (kapus), Papp, Németh T. 2, Sipeki 1, UBORNYÁK 7 (6), GÁBORI 4, MARKEZ 4 (1), Vilovszki 2, Újvári 2. Vezetőedző: Konkoly Csaba.

Orosháza: BUSA – Pásztor 1, SZLAVULJICA 5, Döme, MRSULJA 5 , LELE 6, NÉMETH L. 4 (2). Csere: Herjeczki (kapus), Ambrus, Kancel, Zubai, Bella, Orjonikidze 3., Kiss A., Molnár G. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 9/7, ill. 3/2.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 2–2. 9. p.: 5–2. 14. p.: 7–5. 16. p.: 7–7. 20. p.: 9–9. 25. p.: 12–12. 36. p.: 16–14. 41. p.: 18–18. 44 p.: 20–19. 51. p.: 26–19. 54. p.: 29–21.

Gyors gólváltással indult a találkozó, Varsandán találatára Lele válaszolt nyomban. Nagy csata folyta a pályán, keményen védekezett a hazai együttes (7. p.: 2–2). A folytatásban 4–2-re elhúzott a Gyöngyös, bár Busa néhány bravúros védéssel segítette csapatát, a 10. percben 5–2-es állásnál időkérésre kényszerült Ratko Djurkovics.

A rövid játékmegszakítás eredményesnek bizonyult, hiszen Orjonikidze és Németh László góljaival 5–4-re feljöttek a vendégek. Ezt követően is elérhető közelségben maradt az ellenfél, egy-két gólnál többel nem tudott elhúzni a házigazda (17. p.: 8–7). Bár támadásban gyakran elbizonytalanodtak a az orosháziak, a 20. percben így is egyenlíteni tudtak Szlavuljica révén (9–9).

A házigazda megint gyorsan elhúzott két találattal, de Szlavuljica újból egalizált. Többször volt módjuk a vezetés megszerzésére is a látogatóknak, de nem tudtak élni a lehetőségekkel. A játékrész utolsó percében ismét kettőre nőtt a különbség, a félidei eredményt Németh László hétméterese állította be.

A második félidő elején Mrsulja egyenlített, azonban a Farkaso knak ezúttal is volt válaszuk. A 35. percben Busa két büntetőt is kivédett, Markez révén azonban így is 16–14-re módosult az állás. Lele góljai tartották életben az orosházi reményeket, Mrsulja találata pedig a sokadik egyenlítést jelentette a 38. percben (17–17).

Sajnos időközben Orjonikidze sérült szenvedett, így tovább szűkültek a vendégek lehetőségei, ami negatív hatással volt a játékukra. Az időkérés sem segített a helyzetükön. A játékvezetők ráadásul futószal agon ítélték a büntetőket a gyöngyösieknek, aki 10 perc leforgása alatt hat hétméterest is értékesítettek Ubornyák révén.

A hajrában elbizonytalanodott az Orosháza, amely 7 percig gólképtelennek bizonyult. Ennek hatására a Gyöngyös az 52. percben már 8 góllal is vezetett, és hiába küzdöttek Németh Lászlóék, komolyabb újításra nem futotta az erejükből.

A 45. percig remekül tartotta magát az újonc orosházi csapat, de a gyöngyösiek a végjátékra jobban koncentráltak és biztos győzelmet arattak.

Konkoly Csaba: – Nagyon jó meccset játszottunk, de ahibáink is megmutatkoztak. Elégedett vagyok a csapattal, bár nem tudtuk az előre eltervezett játékot nyújtani, az eredménnyel elégedett vagyok.

Ratko Djurkovics: – Korrekt, kemény meccs volt, a jobb csapat nyert. Sajnos Orjonikidze sérülését követően kevesen maradtunk.