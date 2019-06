Érmeket hoztak haza az Európa-kupáról

A hétvégén megrendezett serdülő Európa Kupán hét ország – Azerbajdzsán, Csehország, Horvátország, Németország, Lengyelország, Románia és a rendező Magyarország – ötvenhét klubjának 248 dzsúdósa lépett tatamira a győri viadalon, ahol a Békés Megyei Kano Judo SE fiataljai jól szerepeltek.

A csabai egyesület versenyzői eredményes hétvégét tudhatnak maguk mögött, ugyanis a négy tatamira lépett dzsúdósuk közül három éremmel tért haza, és egy pontszerző, ötödik helyezést is szereztek sportolóik.

Szombaton az egyesület 44 kg-os versenyzője, Szabó Karolina állt tatamira. A serdülő magyar bajnoki ezüstérmes magabiztosan menetelt előre négy győztes és egy vesztes mérkőzés után megszerezte első Európa Kupa érmét, bronzéremmel zárta a napot.

Vasárnap a lányok 63 kg-os súlycsoportjában Szentandrászki Gréta mérettette meg magát. Egy győztes mérkőzés után a döntőbe jutásért a későbbi bajnoktól szenvedett vereséget a csabai lány, majd a bronzmérkőzésen alig több, mint fél perc alatt hajtott végre akciót ellenfelén, és így felállhatott a dobogó harmadik fokára.

A fiúk +81 kg-os kategóriájában a Kano SE két versenyzője szerepelt, Bozó Bence és Kara Bence. Előbb Bozó Bence állt szőnyegre és került ki győztesen német nemzetiségű ellenfele ellen, az elődöntőben csapattársával, mérkőzött meg, majd bronzéremért folytatta a harcot.

Az egyesület reménysége pontszerző ötödik helyen végzett. Kara Bence a döntőben riválisával küzdött a bajnoki címért, majd nagy csata után vereséget szenvedett. A tavalyi Európa Kupa bronzérmes versenyző így egy fokkal feljebb léphetett a dobogón, ebben az évben ezüstérem került a nyakába.

Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sportcsarnokában rendezték meg a közelmúltban diák A- és B-korcsoportos országos diákolimpiai döntőt a fiatal cselgáncsosok számára. A jól szervezett viadalra hetvenhét egyesület háromszáznegyven versenyzője nevezett, az eseményen a klubjuk mellett az iskolájukat is képviselték a diákok.

A Békés Megyei Kano Judo SE versenyzője, Perecz Márk, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát képviselte és hozta az idei év harmadik diákolimpiai címét az egyesületének. Az egyesület tehetséges reménysége példaértékűen használja technikai tudását, esélyt sem adva ellenfeleinek. A versenyen négy magabiztos ippon győzelmet aratott, és ezzel felállhatott a dobogó legfelső fokára.

Gyáni János edző így értékelte a diákolimpiai bajnok Perecz Márk teljesítményét: – Ritka az olyan versenyző, aki a jobb és bal oldalra egyformán tud dolgozni és technikákat megvalósítani, emellett alázatossága is példaértékű. Az edzéseket szó nélkül csinálja végig, edzőpartnere a serdülő korosztályú Kiss Huba motiválóan hat rá és segíti a fejlődését.

Márkó edzésmunkája és szorgalma ez évben is kifizetődött, hiszen a romániai nemzetközi versenyen aratott győzelme után most elkönyvelhette második diákolimpia bajnoki címét. Egy újabb csillag bontogatja szárnyait egyesületünknél, aki ha így folytatja a jövőben akár olimpiai résztvevője is lehet Békéscsabának.

Nemrégiben a Kano Judo SE tagjai nemzetközi dzsúdós összetartáson vettek részt Túrkevén Ozsváth Attila szervezésében, ahol több magyar egyesület sportolói mellett román és szerb sportolók is voltak, akik így közösen egy nagy dzsúdós családot alkottak, és sokat tanultak egymástól.