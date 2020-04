Egyre több életjelet mutatnak a megyei harcművészklubok

A koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozta a küzdősportok, a harcművészek művelőit is, s a kezdeti bénultság után egyre több életjelet mutatnak a harcosok. A Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjaiban a legtöbb csoportban kiadott edzésterv alapján önállóan folyik az edzés, elsősorban az erőnléti, gyorsasági, állóképességi gyakorlatok kerültek értelemszerűen előtérbe.

Több megyei klub online formában vagy közösségi hálóra felrakott edzésgyakorlatokkal vagy online egyenes adásban végrehajtott edzésekkel dolgozik – tudtuk meg Gregor László VIII. danos mester, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnökének tájékoztatójából. Múlt szombaton több mint ezren vettek részt a Szappanos Zoltán kjokusinkarate-mester által szervezett ­online Karate Maratonon, amelyen 9000 technikát – 3000 ütés, 3000 rúgás, 3000 védés – ­lehetett három részletben teljesíteni. A lehetőséggel több ­Békés megyei harcművész is élt, ez egyben az összefogást is demonstrálta.

Az idei versenynaptárban is alapvető módosulások történtek, szinte minden irányzatban. Amelyik rendezvény időpontja esetleg még nem módosult, ott is változások várhatók. A megyei programok közül a március elején elmaradt battonyai Barátság Kupa nyílt taekwondoverseny tervezett új időpontja október 24. lesz. A kick-box szövetség versenynaptárában is alapvető változások történtek. Az áprilisi nádudvari Gastro Kupát és a májusi budapesti világkupát törölték. Az augusztus végi belgrádi gyermek, kadett és junior kick-box világbajnokság új, tervezett időpontja november 13–22-re módosult. A szintén Belgrádba tervezett, júliusi egyetemi Európa-bajnokság versenyét csak 2021-ben rendezik majd meg.

A kjokusin karatésoknál a június 24-re tervezett szentesi ifjúsági világkupát egy évvel eltolták 2021. június 26-a. A WKF karatésoknál is elmaradnak az olimpiai selejtezőversenyek. A viadaloknál számolni kell azzal, hogy a járvány után elegendő időt kell hagyni a felkészülésre, másrészt a korosztályi életkor megkötéseket is figyelembe kell venni a szervezőknek és a sportolóknak egyaránt.

A versenyhiányt szinte lehetetlen pótolni. Ezt próbálja meg a Békés Megyei Harcművész Szövetség enyhíteni azzal, hogy meghirdet egy gyorsasági rúgóversenyt.

A lényege, adott idő (húsz másodperc alatt) ki tud több szabályos rúgást végrehajtani a különböző rúgásfajtákból fej magasságba. A verseny április 6-án, hétfőn kezdődik. A versenyzők otthon elkészítenék a videójukat a végrehajtásról, és azt elküldenék a megyei szövetségnek. A verseny meghirdetésre kerül mind a harcművészek, mind az érdeklődő laikusok számára is. Részleteket a Békés Megyei Harcművész Szövetség Facebook-oldalán találhatnak az érdeklődők.