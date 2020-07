Csütörtöktől újra edz az Orosházi FKSE

Az Orosházi FKSE-Linamar férfi felnőtt együttese számos edzőmérkőzést lekötött a felkészülési időszak második felére. Július végén és augusztusban hazai és külföldi ellenféllel is megmérkőzik majd a Ratko Djurkovic legénysége.

Az Orosháza július 9-én, csütörtökön kezdi a közös munkát az Eötvös téri sportcsarnokban. A felkészülés során több NB I-es vetélytárssal is találkoznak majd, az élvonalbeli Dabas, Cegléd, Eger és Budakalász mellett a Bajnokok Ligája-résztvevő MOL-Pick Szeged gárdájával is összecsapnak Németh Lászlóék, de a tervek szerint ellenfél lesz a román első ligás Reșița, a távozó grúz balátlövő, Tejmuraz Ordzsonikidze új csapata is.

Az Orosháza felkészülési mérkőzései

Július 24., péntek: Orosházi FKSE-Linamar–Dabasi KC VSE

Július 31., péntek: Orosházi FKSE-Linamar–Ceglédi KKSE

Augusztus 5., szerda: Orosházi FKSE-Linamar–SBS-Eger

Augusztus 7-8., péntek-szombat: CSM Reșița (román) –Orosházi FKSE-Linamar

Augusztus 15., szombat: MOL-Pick Szeged–Orosházi FKSE-Linamar

Augusztus 21., péntek: Budai Farkasok–Orosházi FKSE-Linamar

Augusztus 28., péntek: Budakalász Kézilabda ZRT.–Orosházi FKSE-Linamar

A pontos kezdési időpontok még nem ismertek.