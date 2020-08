Csoportelső a magyar válogatott  

Három győzelemmel folytatta válogatottunk a rapid online sakkolimpián a szereplését. Sakkozóink Kolumbia együttesét 5–1-re, Montenegró csapatát 4,5–1,5-re győzték le, a hatodik fordulóban a skótokkal szemben 6–0-ra nyertek.

Sakkozóink a harmadik játéknapon a rivális angolok elleni 4–2-es győzelemmel megerősítették éllovasi pozíciójukat, a nyolcadik fordulóban viszont váratlan vereséget szenvedtek Ecuador együttesétől. A minimális vesztés azonban nem veszélyeztette a mieink első helyét, akik a Bolívia elleni 6–0-ás győzelemmel zárták szereplésüket. A csoportból a mieink, és az angolok mögött a harmadik helyen Argentína kvalifikálta magát a legjobbak versenyébe. A magyar csapat csoportelsőként jutott a rapid online sakkolimpia top divíziójába.

A magyar válogatottban két Békés megyei kötődésű nemzetközi nagymester szerepelt. A békéscsabai Erdős Viktor az éltáblán hat mérkőzést játszott, és 5 pontot gyűjtött. A békési ifj. Balog Imre három partit játszott, és 2,5 pontot szerzett.

Az online olimpián a folytatásban a legjobbak versenyében negyven csapat játszik, öt együttest emeltek ki a legutóbbi sakkolimpián a Gaprindasvili Cup végeredménye alapján, négy kontinens öt–öt csapatot jelölhetett ki a részvételre, tizenöten a 2-es divízióból jutottak be. A negyven együttest négy tízes csoportba osztják be, augusztus 21. és 23. között lesznek majd a 9 fordulós körversenyek, ahonnan a csoportok első három helyezettjei jutnak be a kieséses rendszerű szakaszba, ahol két-két meccsre kerül sor. A csoportgyőztesek már negyeddöntősök lesznek. A döntőt augusztus 30-án rendezik meg.