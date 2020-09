Csökkentik a klubok az edzések számát

Nem kis nehézséget okoz a sportegyesületeknek, hogy az általános és középiskolákban a délutáni, nem tanórai iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket a járványügyi helyzet miatt ajánlásra átmenetileg felfüggesztették. Sportvezetőket, edzőket kérdeztünk, hogy egyesületük hol és milyen időbeosztás szerint próbálja megtartani az edzéseket az utánpótlás sportolóiknak?

Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda SE elnöke szerint hatalmas terhet rótt az egyesületükre az, hogy sportolóik nem edzhetnek az oktatási intézmények tornatermeiben.

– Közel négyszáz sportolóval foglalkozunk. A Békéscsabai Röplabda Akadémia csarnoka csak részben jelent megoldást, hiszen a felnőtt profi csapat is itt edz, amely csak 19 órakor tud kezdeni, és a játékosok a lenyújtást követően sokszor csak 22 óra után mehetnek haza. Az utánpótlás-korosztály az iskola és a napközi miatt fél négy előtt nem tud edzésre járni. Közel húsz csoportot, több száz gyereket a 15.30 és 19 óra közötti időszakra kell beosztani, ami szinte lehetetlen feladat. Megpróbáltuk az edzésidőpontokat két óráról másfélre, másfélről egyre lecsökkenteni, és kevesebb a heti edzésszám is. Próbálunk külsős helyszíneket bevonni. A helyzet egyik pillanatról a másikra változott meg. Szomorú és elkeserítő mindez, mert szoros együttműködésben, jó rendszert fejlesztettünk ki az intézményekkel. Kértük a szülők, az edzők és a játékosok szoros együttműködését, hogy kezeljük azt a helyzetet, ami senkinek sem jó.

Baran Ádám elmondta még, hogy egyeztettek a Magyar Röplabda Szövetséggel (MRSZ) is. A MRSZ egyebek mellett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével és a Magyar Kézilabda Szövetséggel közösen fogalmaz meg egy ajánlást a kérdésben.

– Napközben a tanórákon együtt vannak a gyerekek, mint ahogy a délutáni edzések során is, ami nem jelent rájuk irreális veszélyt. A sport ráadásul segít abban, hogy a gyerekek egészségesek maradjanak. A Békéscsabai RSE szigorú szabályokat vezetett be a Békéscsabai Röplabda Akadémia területén, és betartja az MRSZ idevonatkozó egészségügyi ajánlásait. Szenzoros kézfertőtlenítőt állítottunk be és plusz humán erőforrást is alkalmazunk. A szülők nem jöhetnek be, a gyerek is csak esti és reggeli lázmérés után, amit a szülőkkel jegyzőkönyveztetünk – tette hozzá a klubelnök.

A Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE-nél – ahol mintegy kétszáz-kétszázötven utánpótláskorú diák sportol – inkább a legkisebb három korosztály edzésbeosztásával kell sakkozni, de egyébként többek között az evangélikus sportcsarnokban és a Mester csarnokban meg tudják tartani a foglalkozásokat.

– Úgy alakítottuk ki a programot, hogy magán-, illetve egyházi helyszíneken el tudjuk végezni a napi edzésmunkát – mondta érdeklődésünkre Fábián Csaba, az Előre NKSE utánpótlás szakmai vezetője. – A tíz korosztályból az U8-as, az U9-es és az U10-nél voltak nehézségeink, de ha olykor a szabadban, füves pályán is, nekik is megtartjuk az edzéseket. Amikor a felnőtt-, illetve az ifjúsági és a serdülőcsapatunk bajnoki mérkőzést játszik, akkor szabadul fel idő és hely, vagyis próbáljuk rugalmasan kezelni a helyzetet, bár nem mindig könnyű. Kedden például óránként változott a helyzet, és háromszor kellett módosítanunk az edzésidőponton.

Megkérdeztük a Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesületet is, ahol a tőrözők a tavaly októberben felújított, s átadott tornateremben készülhetnek.

– Vívótermünk a református két tanítási nyelvű általános iskolához tartozik, amit most is használhatunk, így nálunk a megszokott mederben zajlanak a foglalkozások – mondta Nagy Nándor, az orosházi egyesület edzője. – Ami külön jó, hogy a terembe nem az iskolán keresztül jutunk be, hanem kívülről, külön bejáratokon.