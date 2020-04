Biológiaórát tartott a gátfutó Baji Balázs

Új szerepben próbálta ki magát az élsport világába térd- és combműtétje után egyéves kihagyás után február közepén, egy fedett pályás versenyen visszatérő, békéscsabai származású Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó.

A jelenleg a Budapest Honvédban versenyző kiváló atléta a rendkívüli helyzet közepette biológiaórát tartott a Nemzeti Sport Online olvasói számára.

A rendhagyó tanórát az állatorvosként dolgozó Baji Balázs maga is nagy izgalommal várta, és saját Facebook-oldalára érkező kérdésekre is készséggel válaszolt az érdeklődőknek.

Videó: NSO.hu

Többek között megtudhattuk, hogy mit kell tennünk akkor, ha sérült, beteg kisállatot találunk, közlekedhet-e lépcsőn kis testű kutya. Tanácsot adott arra vonatkozóan is, hogy mi a teendő abban az esetben, ha a kutya lenyel valamit, de szó esett a kutya-macska barátságról is. A nem mindennapi tanórán – melyet az atlétikai ­pályafutását a megyeszékhelyen kezdő, s hosszú ideig ott folytató Balázs munkahelyén, az Állatorvostudományi Egyetem Kisállatklinikáján tartott négylábú társával, Szikrával – szóba kerültek még a madarak­, a hörcsögök és a kígyók is.

Baji Balázs végül arra kérte a műsor nézőit, hogy vigyázzanak az állatorvosaikra, hiszen ők is vigyáznak az ő kedvenceikre.