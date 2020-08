Babát vár Márton Anita

Februárban várja első babáját Márton Anita a magyar atlétika első felnőtt világbajnoka, olimpiai bronzérmes súlylökő. Az örömteli hírt csütörtökön délután a békéscsabai városháza dísztermében közölte a két év kihagyással 2007 februárja óta a Békéscsabai Atlétikai Clubban sportoló klasszis.

A legutóbbi versenyekről már hiányzott Márton Anita, az országos bajnokságot is kihagyta, melyen súlylökésben 2006 (!) óta megszakítás nélkül őrizte (második számában, diszkoszvetésben 2007 óta nem tudták letaszítani a trónról) az első helyet, amit most átadott a tehetséges Veiland Violettának. Mivel Anita többször is elmondta, hogy férjével, Tajti Zsolttal készülnek a családalapításra, már sejthető volt a távolmaradás oka.

– Február elején várjuk az első babánkat, egy kislányt. Egy biztos, hogy izgalmas időszak elé nézünk – mondta a láthatóan zavarban lévő világklasszis a város vezetői, a Kopp Békéscsabai AC vezetői és edzői, valamint a média képviselői előtt. – Úgy terveztem, hogy ha minden rendben lesz, akkor felkészülök a tokiói olimpiára – közölte a már eddig is fényes pályafutással, világbajnoki aranyéremmel, olimpiai bronzzal, Európai-bajnoki aranyakkal büszkélkedő 37-szeres magyar bajnok.

– Nagy öröm számomra, hogy a Békéscsabai Atlétikai Club, a város és a Magyar Atlétikai Szövetség is mögöttem áll és támogat életem ezen szakaszában is.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere két okot is megjelölt, hogy miért is szeretik Békéscsabán Márton Anitát és az őt 20 éve edző id. Eperjesi Lászlót.

– A legfőbb az eredménysor, amit az elmúlt években a Békéscsabai Atlétikai Club színeiben elért. Mindenki tudja, milyen erőfeszítés kellett ahhoz, hogy odaérjen a világ legjobbjai közé és a világversenyeken mindig éremeséllyel lépjen dobókörbe. A másik ok: Anita és edzője nyitott, közvetlen személyisége.

Szarvas Péter elárulta, néhány hete ő, és a képviselő, Dr. Ferenczi Attila nagypapa, így átélik, hogy milyen bensőséges, szép érzés, amikor baba érkezik a családba.

A városvezető ajándékcsokrot és egy különleges ajándékot nyújtott át, a díszes dobozban egy Békéscsaba-feliratos, címeres kombidresszel. Ajándékkal kedveskedett a csabai klub névszponzorának képviseletében Kopp Márton, valamint Dr. Ferenczi Attila, a klub társadalmi elnöke is.

– Tudtam, hogy 2020. izgalmas és mozgalmas év lesz, de ilyenre mégsem számítottam. Azért örülök, hogy a sok rosszat most már az ilyen pozitív hírek veszik át – mindezt már Kámán Bálint, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója mondta. Felelevenítette, hogy először éppen akkor vezette nagy versenyre a magyar atlétikai válogatottat, amikor Anita 2014-ben Zürichben megnyerte első Európa-bajnokságát, elindítva ezzel egy példátlan sikerszériát. – Nem tudom, hogy volt e olyan magyar ember, aki ilyen hosszú ideig ott tudott maradni a világ élvonalában!

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC ügyvezetője-vezetőedzője személyes élményeit említette, a megkönnyezett fantasztikus eredményeket, és a kezdeteket, amikor Anita Békéscsabára igazolt, melyben Czeglédi Katalin, a klub marketingigazgatója is nagy szerepet vállalt.

– Mindig jó volt a kapcsolatunk, soha nem volt vita közöttünk, a szerződése ügyében is mindig meg tudtunk egymással egyezni. Reméljük, hogy látjuk őt Tokióban! – mondta a szakember.

Ennél jobb végszót mi sem találhattunk volna!